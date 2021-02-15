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金山集會反暴力 呼籲各族裔團結 舉牌「保護長者 」

記者李晗 / 舊金山報導
眾多非裔社區領袖出席活動，表示與亞裔站在一起。圖為宗教界領袖布朗牧師與方小龍牧師。（記者李晗 / 攝影）
眾多非裔社區領袖出席活動，表示與亞裔站在一起。圖為宗教界領袖布朗牧師與方小龍牧師。（記者李晗 / 攝影）

針對灣區近來連串發生在亞裔身上的暴力事件，多個團體14日在舊金山市政廳前舉行集會，反對暴力，同時呼籲各族裔團結。

當天為情人節，恰逢農曆新年慶祝以及非裔歷史文化月期間，集會活動吸引了上百人前來參加。多個華埠團體，像是華人權益促進會（CAA），華人進步會（CPA），以及社區青年中心（CYC）和其他亞太裔的團體都有參與主辦。當天舊金山的集會，是前一天在東灣屋崙（奧克蘭）集會的後續，以抗擊暴力與種族歧視為主旨，構建社區團結。

社區青年中心的主任溫靜婷在致辭時表示，希望市府能夠增撥更多的資源，來幫助受害者以及投入到資源不足的社區，從源頭上解決不平等的問題，讓社區能夠團結，感到安全。

多宗案件的嫌犯均是非裔，受害者是亞裔，令人擔心亞裔和非裔之間的種族矛盾氣氛升溫。然而除了亞裔代表出席之外，不少非裔社區的領袖均出席活動，表示與亞裔社區站在一起。市議會議長華頌善（Shamann Walton），宗教界領袖、曾任「美國有色人種協會」主席的布朗牧師（Rev. Dr. Amos C. Brown）以及社區人士紛紛出席。

有非裔社區代表在致辭時也說，有色人種社區應該團結一致，反對暴力，而不要落入讓有色人種社區相互對抗的圈套之中。

現場大量不少人都舉著牌子，寫有亞裔非裔團結、以及保護長者的話語。同時主辦方也設置了一棵「許願樹」，讓民眾可以在紅色的布條上寫下新年的心願，然後掛上許願樹。

眾多城中官員都有出席，包括州議員邱信福，兩位華裔的市議員馬兆明，陳詩敏，以及市議員楊馳馬（Matt Haney），教育委員林謙悅，市立大學校董王兆倫，舊金山高等法院法官黃正凱與前市大校董李康儀夫婦等。

不同族裔的兒童舉著不同語言的標語，中文寫著「我們支持我們的長者」。（記者李晗 /...
不同族裔的兒童舉著不同語言的標語，中文寫著「我們支持我們的長者」。（記者李晗 / 攝影）
現場集會人士與社區代表余嘉雯一起練氣功。（記者李晗 / 攝影）
現場集會人士與社區代表余嘉雯一起練氣功。（記者李晗 / 攝影）
集會人士舉著反種族歧視的標語。（記者李晗 / 攝影）
集會人士舉著反種族歧視的標語。（記者李晗 / 攝影）

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