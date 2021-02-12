加州推出學校安全重開互動地圖

學區重開地圖以不同顏色標註各學區的。（圖片由州長辦公室提供）

州長紐森（Gavin Newsom）於2月12日宣布，州府正式啟動「全民安全學校計畫」的互動式安全學校重開地圖。這是一個線上工具，向學校和家庭提供了全加州 學校重開的狀態、安全規畫和支持性資訊。

紐森表示，安全學校重開地圖支持各地社區以數據為基礎做出決定，安全重開課堂面對面教學，有助於確保公共透明度。地圖由「全民安全學校中心」提供，由各縣教委和加州卓越教育組織合作開發，強調透明度、問責制和援助措施。

紐森說：「隨著新型冠狀病毒疫情狀況的不斷改善和全加州疫苗接種的新增，這張地圖將為當地社區提供可訪問的最新資訊，說明社區如何適應這一流行病，包括安全規畫和實施。這張地圖是我們提供的眾多資源之一，將幫助學校教職員工和家庭在安全重開時做出明智的決定。」

安全學校重開地圖分三部分。一是學區 重開地圖。二是特許學校重開地圖。三是私立學校重開地圖。公眾可查找自己所在學區和學校當前的重開情況、安全重開計畫提交狀態和當前的運作資金。各地社區和學校教職員工在評估各自的重開計畫時將能够利用這一工具。安全學校重開地圖將有助於明確學校安全重開的規畫和實施。

以學區重開地圖為例，分小學、初中、高中三部分。每個部分都以不同顏色標註各學區的重開情況。深藍色為學區已經恢復課堂面對面教學。淺藍色為學區處於課堂面對面教學和線上教學的混合狀態。黃色為學區只允許遠程線上教學。白色為學區具體狀態未明。

加州公共衛生廳將在地圖上添加其它關鍵數據，包括每個學區報告的疫情，以及學校是否與南加州瓦倫西亞實驗室合作進行COVID-19檢測 。為了提供最新資訊，各學區和學校將每兩周輸入一次數據。其它數據（包括學生入學數據）將被收集並公開展示，但須經州議會批准。

自公佈「全民安全學校計畫」以來，州府啟動了「全民安全學校中心」，作為一站式安全面對面授課資訊服務。紐森在2021-2022年度的州府預算中提出了支援學校的歷史性新高預算資金水準。近900億元的教育預算中，其中38億元由州府和聯邦資金支持，高於98號提案的最低要求，用於支持學校應對疫情大流行。

州府還通過「全民安全學校中心」做了以下工作：

•發佈了更新指南，綜合了加州職業安全與衛生局（Cal/OSHA）和加州公共衛生廳（CDPH）要求。

•每周向數百個學區的領導者提供關鍵安全措施方面的直接科技援助。

•監督和處理有關學校安全的反饋，學校教職員工和家庭可以通過在線或撥打電話（提供非英語選項）提交。

•通過各縣教委向所有公立學校多發放一個月的個人防護裝備（PPE）。

•將41個縣的800多所學校注册到瓦倫西亞州立實驗室，以支持COVID-19檢測。

•為學校發佈新的COVID-19檢測資源，包括商業實驗室聯系資訊和支援實施的行動手册。

欲瞭解更多資訊，公眾可瀏覽網頁https://schools.covid19.ca.gov/。