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保護亞裔社區 預防暴力事件 金山醞釀街頭巡邏隊

記者李晗 / 舊金山報導
去年6月時，金山華埠街頭在騷亂後一片蕭條。（本報檔案照片）
去年6月時，金山華埠街頭在騷亂後一片蕭條。（本報檔案照片）

針對亞裔的連串暴力事件已經引起多位官員的注意。舊金山官方釋出信息，正在醞釀街頭防罪的巡邏隊伍，保護亞裔社區。

舊金山市長布里德（London Breed）11日在對中文媒體的圓桌會議上提及，她已經在和市府的「預防街頭暴力項目」（Street Violence Intervention Program）討論過數次，將會把這些街頭防止暴力的隊伍的服務範圍，從原本的主要是非裔的社區，擴展至亞裔社區。

「我希望他們（預防街頭暴力的隊伍）花時間在一些亞裔社區服務，像是（列治文區）Clement街，（日落區）Taraval街，和華埠等。」布里德說。她特別提到目前在屋崙的街頭巡邏隊，形容會很相似。

所謂的「預防街頭暴力項目」的巡邏隊伍，很多成員是此前曾經有過案底的更生人士。這些成員深入社區，融入社區，了解社區具體的情況，因此在解決街頭暴力問題時比警方直接介入更能減少衝突。

現在這些隊伍成員主要是在非裔社區中幫忙，且都是針對一些槍擊案件。但是布里德希望擴展至亞裔社區，減少傷害的同時促進族裔之間的理解。此前本報也有報導過，在市長辦公室的分支中，有一個「防止暴力服務辦公室」（Violence Prevention Services）。布里德說，辦公室聘請了長期在幫助減少街頭暴力的非洲裔社區代表，像是卡德維（James Caldwell）等。

市議員馬兆明和陳詩敏等將召開聽證會，聽取市府各局對於近期針對亞裔暴力事件的報告。相信警方、市長辦、地檢長辦公室等部門機構均會呈交報告。至於聽證會的時間尚且未知，馬兆明此前表態會視乎聽證會的結果來決定進一步的立法，防止罪案。他當時特別提及「社區警察」（Community policing）的想法。

另外，布里德再次重申，需要破除有關舊金山在「治罪」上過於仁慈的說法，強調如果弱勢族群犯了罪，「跨過了線」的人都會要承擔後果。

布里德透露已經和市府的「預防街頭暴力項目」討論多次，擴展街頭巡邏隊伍至亞裔社區。...
布里德透露已經和市府的「預防街頭暴力項目」討論多次，擴展街頭巡邏隊伍至亞裔社區。（視頻截圖）

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