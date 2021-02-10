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金山教師、緊急救難人員、農業勞工 24日起打疫苗

舊金山教師、緊急救難人員、農業勞工 24日起接種疫苗

編譯組／舊金山9日電
舊金山市長布里德宣布，教師24日起可開始接種疫苗。（Getty Images）
舊金山市長布里德宣布，教師24日起可開始接種疫苗。（Getty Images）

舊金山市長布里德（London Breed）9日宣布，從2月24日起，舊金山的教師與托兒所職員、緊急救難人員、食品業與農業勞工可以開始接種新冠疫苗

布里德9日在記者會上表示，擴大疫苗接種資格範圍「讓人感到振奮」。但她也指出，疫苗劑量目前仍然有限。布里德說，如果疫苗庫存充足，舊金山每日可以為民眾施打1萬劑疫苗，但每周收到的劑量就只有這麼多。

舊金山衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）說：「我們需要更多疫苗，愈快愈好。」

舊金山8日有5000人接種疫苗，比一個月前單日只有1854人接種已多出許多。布里德表示，以目前的接種速度和學區與工會達成的臨時協議來看，舊金山公校生今年絕對無法回到學校上課。

根據舊金山學區與工會7日達成的協議，重開學校的條件是舊金山必須進入紅色級別（疫情第二嚴重級別），而且教職員能夠接種疫苗。舊金山目前仍處於疫情最嚴重的紫色級別。

舊金山已經有113所私立學校和教會學校重新恢復面授教學，約1500名學生已回到學校上課，這些學校的安全措施都經過衛生局評估和批准。

布里德指出，除了私立學校，至少有六所公立小學的安全措施也已獲得衛生局批准，允許重開。這六所學校是Alvarado、Glen Park、John Muir、Lawton、Sunset和Cobb。

衛生局表示，教師沒有接種疫苗也可以重開學校。不過，布里德說：「我們了解有些人希望獲得保障。很幸運，我們在未來兩周內將可進入下一級別，代表教師將可開始接種疫苗，我非常期待這一天到來。」

對於市政府對學區提出訴訟一事，布里德說：「如果不是衛生局告訴我們重開學校是安全的，我絕不會對學區採取法律行動。我們必須為孩子們著想。」

舊金山 疫苗 學區

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