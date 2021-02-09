布里德訪華埠宣傳治安防罪 鼓勵公眾來消費

舊金山官方代表在「天下為公」牌坊前舉行記者會來講述防罪知識。（圖片由市長辦公室提供）

防止罪案資源中心及舊金山警察 局於2月8日午間，在位於華埠 都板街的「天下為公」牌坊前舉行記者會，宣傳公眾安全及防罪運動。

每年的農曆新年前夕，防止罪案資源中心與舊金山警察局都在相同地點舉行同一主題的記者會，旨在向華人社區乃至全市居民推廣防罪知識。不過，防止罪案資源中心作為主辦單位並未如往年一樣廣邀華文媒體參加，對華人社區的知情權造成相當影響。

舊金山市長布里德（London Breed）、市議會議長華頌善（Shamann Walton）、代表華埠的市議員佩斯金（Aaron Peskin）、舊金山地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）、舊金山警察局長史考特（Bill Scott）、華埠中央警局分局長易文耀（Robert Yick）等官方代表出席了此次記者會。

參加這場記者會之前，布里德到訪位於都板街的Jing Ying手工藝品店，在店內購買了三條手鍊，鼓勵公眾前來華埠和其他華人社區的商業走廊購物消費。隨後，布里德沿著都板街一路往南，沿途與商家和公眾交談，最後走到「天下為公」牌坊參加記者會。

布里德在講話中提到很多引入注目的公共安全案件，包括84歲的泰國移民拉塔納帕克迪（Vicha Ratanapakdee）和知名私家偵探帕拉迪諾（Jack Palladino）在自家門前遇襲身亡的重案。她表示要跟舊金山警察局和舊金山地方檢察長辦公室合作來打擊罪案，懲治歹徒，強調舊金山不是人們任意犯案的「天堂」。

博徹思也表示，需要跟市長辦公室和舊金山警察局合作來保護社區安全。

防止罪案資源中心的代表則呼籲，華人社區在農曆新年期間應更加提防「祈福黨」和疫苗接種的騙案。如果市民接到電話，聲稱給錢就可以接種新冠疫苗，這一定是騙案。

大年初一當天，亞太裔傳統基金會（APA Heritage Foundation）將安排線上的農曆新年慶祝活動，為農曆牛年的郵票揭幕。屆時，還將有各種文藝表演的短視頻播出，以及官員向市民線上拜年。

舊金山中華總商會也將在農曆新年期間，以線上的方式呈現花車巡遊的精采片段。

市民在農曆新年期間如果遇到緊急安全問題，可撥打9-1-1熱線報警求助。