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何時回校上課？金山公校重啟 工會宣布臨時協定

編譯組 / 舊金山7日電
舊金山工會與學區達成重開校園臨時協議，公校重開取得進展。(本報檔案照)
舊金山工會與學區達成重開校園臨時協議，公校重開取得進展。(本報檔案照)

代表舊金山聯合學區 (San Francisco Unified School District) 工會7日宣布有關安全重新開放公校臨時協定。有關公校重新開放問題，舊金山市府官員與學區領導已爭辯多月，7日協定是一大進展。

協定內容一項重要條款規定，如果舊金山市進入紅色層級，學校師生就可以回到教室上課。根據加州重新開放藍圖，紅色層級是疫情嚴重性第二低的層級。如果舊金山疫情進入限制性更低的橘色層級，學校教師與員工可以無需接種疫苗，返回學校工作。橘色層級代表新冠病毒「適度」(moderate) 傳播。

由於舊金山目前仍屬於疫情最為嚴峻的「紫色層級」，離協定所提的開放條件仍有一段距離。即令進入紅色層級，舊金山縣府衛生官員仍須根據程序規定，簽署學校重新開放指令。

學區官員7日在記者會中表示，此暫時性協定主要論及從學齡前教育到12年級學生返回學校上課的各項健康安全標準，有關初、高中學生返回學校上課計畫可商談的問題，相關人士將開會討論。

舊金山教育局將於周二 (9日）討論學區通過新協定。舊金山5萬2000名學生已長期遠距上課，有關公校學生返校上課，這是首度重大進展。眾多深感挫折的家長希望有些學校或教室，能在暑假前能開放，讓學生返校上課。

然而學區仍須與教師工會就日常上課表，以及正常情況下上課的各種教育方針達成協議。這種客觀情況也顯示學校開放仍無確定日期，離學生真正能回到學校上課仍有好幾個星期，甚至可能好幾個月的時間。

學區7日稍早在一項聲明中指出：「學區與許多家長有一共同目標，那就是為學生與學校教職員工，重新開放校園。這項協定是朝向此目標邁進的一大步。學區工會除對基本安全標準達成協議外，亦討論許多突破性的問題，如爭取讓學區員工優先取得優先接種疫苗機會。」

舊金山市府律師夏雷拉 (Dennis Herrera) 上周三指控學區與學區理事會無法根據州府規定，設定學校重新開放的精簡計畫。學區反駁道，他們已經設計好計畫方案。

數百名學生與學生家長6日戴著口罩舉行大規模抗議遊行。他們從市府大樓走往學區，要求立即讓學生回到學校上課。他們抨擊學區沒有一套重新開放學校上課的策略，同時指出只有使用Zoom 網路平台教學的缺陷。

舊金山加大新冠肺炎急救室主任、急救醫學副教授諾伯爾醫師 (Dr. Jeanne Noble) 批評學區工會新協定說，由於協定內容完全忽略專家建議，此協定離讓學生回到教室上課的目標遙遠。專家強調，只有遵守戴口罩與保持社交距離規定下，學校方能安全重新開放。

學區 舊金山 教育局

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