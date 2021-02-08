我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙少康宣布參選2024台總統大選 推動兩岸和平、藍綠和解

變種病毒株在美傳播快 每10天增加1倍

屋崙華埠被推倒華人：外出要看身後，會站出來指證嫌犯

記者劉先進／屋崙報導
被人從背後推倒受輕傷的華人長者王先生表示，希望嫌犯被起訴，也將站出來指證對方，讓他繩之以法，不再害人。（記者劉先進 ／攝影）
被人從背後推倒受輕傷的華人長者王先生表示，希望嫌犯被起訴，也將站出來指證對方，讓他繩之以法，不再害人。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠連續三個老人被人從背後惡意推倒，震驚社區，目前嫌犯已被抓獲。其中之一的受害者、60歲的華人王先生（Kon Wung）7日表示，事發時情況危急，太太被推倒後，一度倒地10分鐘沒有知覺，下巴鮮血長流，縫了好幾針。他現在出門都有後遺症，要看著背後，擔心有人故技重施。他說，警方在6日晚上已經通知抓獲嫌犯。他希望嫌犯被起訴，自己也將站出來指證對方，讓他繩之以法，不再害人。

王先生表示，當天，他把車子挺好，和太太一起步行到9街和Harrison街交界處，等紅燈準備過馬路。忽然被人從背後大力推倒，接著太太也被推倒。太太躺在地上，下巴一直流鮮血，有10分鐘沒知覺，「事發突然，壞人從背後推倒我們後，就飛快逃走，我也沒有看清楚長什麼樣。而且也不敢過去追，因為我怎麼叫太太都不應我，幾乎沒反應，當時好害怕。」

王先生說，太太隨後甦醒，但是站不穩，情況危急，所以送往醫院，下巴縫了好幾針，膝蓋也受傷。目前太太已經出院，但下周還要過去檢查身體，因為下巴骨頭碎了，不能正常吃飯，這幾天只能吃粥、湯等流食。他的腿部摔傷，這幾天都在擦拭跌打膏，感覺傷勢稍微緩解。但6日外出，還感覺腿部酸痛。「畢竟從背後忽然發難，推倒人的衝擊力量很大、很猛。」

王先生表示，在屋崙居住多年，第一次碰到被人從背後撞倒的情況，感覺非常危險。現在外出步行，都有後遺症，要四處張望，留意身後，怕有人無緣無故撞過來。他希望警方加強巡邏，增強治安。

6日晚上8時許，事發時幫忙做筆錄的警員，專門聯繫了王先生，告知嫌犯被抓獲。警員還仔細詢問他太太的傷勢情況，拿到醫院的報告和治療紀錄等資料。「如果地檢長辦公室要起訴嫌犯，我也會站出來指證，絕對不能讓壞人逍遙法外、繼續作惡，必須繩之以法。」

屋崙 華埠 華人

上一則

Cliff House舊址 可望另有餐廳進駐

延伸閱讀

屋崙華埠推倒3華人 嫌犯被逮

屋崙華埠推倒3華人 嫌犯被逮
數百人追悼李揚國 陪他最後一次穿行摯愛華埠

數百人追悼李揚國 陪他最後一次穿行摯愛華埠

留住華埠年味 「新春文化節」初一直播 大遊行要等6月了

留住華埠年味 「新春文化節」初一直播 大遊行要等6月了
屋崙華埠義工巡邏隊啟動! 華人團結 保衛家園

屋崙華埠義工巡邏隊啟動! 華人團結 保衛家園
屋崙華埠新春街會 取消擺攤 購物有獎

屋崙華埠新春街會 取消擺攤 購物有獎
迎接疫後出行 屋崙機場擬更新設施 計畫建第三航站樓

迎接疫後出行 屋崙機場擬更新設施 計畫建第三航站樓

熱門新聞

警方發出的「兒童失蹤警報」。（加州公路巡警）

舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

2021-02-07 15:42
加利提醒公眾避免在農曆新年面對面聚會而增加病毒感染風險。（州府直播視頻截圖）

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

2021-02-02 23:24
遭搶匪攻擊昏迷不省的舊金山知名私家偵探帕拉迪諾辭世。（美聯社）

舊金山知名私家偵探傷重不治 傳奇一生謝幕

2021-02-02 00:46
加州的宗教場所可以25%的容量限制重開室內活動，但仍要維持對唱詩歌和誦經的禁令。（記者黃少華／攝影）

6：3！聯邦最高院表決 解禁加州室內宗教活動

2021-02-06 23:51
遭搶匪攻擊昏迷不省的舊金山知名私家偵探帕拉迪諾辭世。（美聯社）

舊金山知名私家偵探遇刼不治 成也相機敗也相機

2021-02-02 19:11
屋崙凱瑟醫院被爆出把新冠病人和非新冠病人安置在同一區。（Getty Images）

舊金山凱瑟醫院被爆 將染疫、非染疫病患同置一區

2021-02-06 13:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功
年前暴雪又逢周末 華人超市爆滿 「這幾樣」大家都在搶

年前暴雪又逢周末 華人超市爆滿 「這幾樣」大家都在搶
舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來
緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷

緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷
拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭

拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭