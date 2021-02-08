華埠義工巡邏隊嚇阻！小偷丟下錢跑了

屋崙華埠義工安全巡邏隊7日繼續巡邏，已開始產生效果。有非裔男女試圖拿華人商家的利是封不給錢，被巡邏隊看到後及時阻止，對方放下4元錢逃跑。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠 義工安全巡邏隊7日繼續巡邏，已經開始產生效果。有非裔 男女試圖拿華人商家的利是封不給錢，被巡邏隊看到後及時阻止。對方只得放下4元錢，逃之夭夭。

義工巡邏隊6日正式啟動。7日，有更多商戶和市民自發加入。巡邏隊隊長鄺偉表示，巡邏後，有一對非裔男女Webster和8街交界口的商店，拿了利是封不准備給錢，義工巡邏隊看到後及時喝止，對方見勢頭不妙，被迫留下4元錢飛快逃走。「他想偷東西不給錢，義工看住他，就不敢拿了。下次估計也不敢再犯。」

巡邏隊成員在華埠守望相助微信 群中，時常互相提醒可疑人士。上午11時許，有人看到鬼鬼祟祟的人，在華埠Webster、11和12街，每間店鋪都要張望一番，義工巡邏隊跟隨他走了幾條街，此人隨即離開華埠。

鄺偉表示，巡邏隊看到行為可疑的車輛在華埠四處轉悠，也會及時提醒。最近幾天，華埠治安明顯改善。他再次強調，巡邏隊的重點是提醒和震懾宵小之輩，並非和人搏鬥，看到罪案發生，也會及時報警，希望透過警民合作，保護家園。短期計畫，是在農曆新年巡邏，讓大家過個安全開心的春節。而長遠希望是，聘請專職保安，警局能派遣更多警員巡邏。