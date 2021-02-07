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舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

李晗
警方發出的「兒童失蹤警報」。（加州公路巡警）
警方發出的「兒童失蹤警報」。（加州公路巡警）

舊金山2月6日周六晚間傳入驚人兒童綁架案。在一個搶車、搶劫的案件中，兩名華裔兒童因為坐在車內，而被嫌犯直接開車帶走。灣區執法部門直接向全民發出「兒童失蹤警報」（Amber Alert），引爆社交媒體熱議，警方也全城搜捕尋人。

大約四小時之後，在午夜凌晨1時左右，警方尋獲兩名小孩。小孩被發現時並無大礙，已經安全回歸華裔父親身邊。目前尚未有人被捕。

案發在周六晚間9時左右。當時兩個小孩的父親，台灣移民方紹宇（Jeffery Fang）駕車在舊金山的富人區Pacific Heights送餐，兩名小孩就坐在自己車內。當時方紹宇下車送餐時，沒有拔車鑰匙，只是打了燈。送完餐大約一分鐘之後，方紹宇走回來看到有人坐在自己的車內，他立刻上前喝止，但是扭打時期被人搶了手機

情急之下，方紹宇立刻衝去搶回手機，結果回頭時發現自己的車輛已經被開走。車內坐著他的兩名幼童小孩，分別是四歲的女兒方文華（Winnifred Fang）和一歲的兒子方尚（Sean Fang）。兩名小孩幾乎不說英語，只說國語。

案發後，方紹宇接受電視台的訪問時，帶著哭腔希望搶匪不要傷害自己的孩子，一時之間引起全城熱議。接近11時左右，警方和加州公路巡警（CHP）聯合發出「兒童失蹤警報」，灣區大部分人的手機都有收到提示。

方紹宇被搶走的車是一輛銀灰色的本田奧德賽（Honda Odyssey），附上了車牌號。灣區社交媒體上民眾大量分享事件尋人，希望能夠盡快找到涉事車輛。華裔社區民眾也在臉書和微信上分享轉發。

直到凌晨1時，警方在舊金山灣景區發現了上述車輛，兩名兒童被安全尋獲，據悉沒有大礙。目前警方沒有公佈嫌犯、抓捕的任何信息。隨後「兒童失蹤警報」解除。

孩子尋獲之後，方紹宇受訪時表示，自己和太太在等待兒女消息的時候，像是在一個「噩夢」裡面，分秒之間宛如漫長數年。「我很高興孩子們被找到，」方紹宇說，他也感謝大家在社交媒體上的支持幫助。

方紹宇在舊金山社區中小有名氣，曾經擔任舊金山市立大學的學生校董，不少中英文記者都直接認識他。舊金山觀察家報還特別報導過他的妻子兒女移民來美國的故事。去年3月疫情初期，他的太太徐珍珍（Xu Zhenzhen，音譯）和三個小孩正式從中國移民來美定居。

為了援助方紹宇，已經有人設立了Gofundme的線上募捐活動。截至2月7日周日中午，捐款已經超過5萬。

遭綁架的兩名華裔兒童Winnifred Fang和Sean Fang。（社交媒體...
遭綁架的兩名華裔兒童Winnifred Fang和Sean Fang。（社交媒體與Amber Alert）
父親方紹宇回憶事件形容是噩夢。（視頻截圖）
父親方紹宇回憶事件形容是噩夢。（視頻截圖）

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