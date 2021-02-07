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谷歌提大型開發案 選定山景城總部旁 建7千戶住宅區

編譯組／6日電
谷歌提出高達7000戶民宅的大規模開發案。 (Getty Image)
谷歌提出高達7000戶民宅的大規模開發案。 (Getty Image)

Google（谷歌）近期提出大規模房產開發計畫，在其北灣岸 (North Bayshore) 山景城總部附近，將一處總面積約120畝的土地，開發成容納7000戶民宅的密集住宅區。如全案獲得山景城市議會通過，推出實施，將可使山景城成屋量大幅增加20%，山景城可負擔住宅數量將可同時倍增。

雖然龐大開發案前途未卜。谷歌公司代表指出，谷歌希望透過這個機會與山景城市府合作，達成山景城的房屋計畫目標。

谷歌房地產主任提莫夫 (Michael Tymoff) 指出，谷歌希望協助其公司所在社區度過疫情所帶來的種種挑戰，同時解決大家所面臨最為迫切的問題。他說，這次灣邊區開發案正是達成願景的大好時機。

根據谷歌所提計畫，開發案願景龐大，首先將剷平目前北灣岸土地上一些零星辦公室建築，然後興建7000戶新民宅，包括出租或待售民宅。7000戶新民宅中，有1400戶屬於可負擔住宅。另外將沿查爾斯頓路 (Charleston Road) 北向興建總面積130萬平方呎的辦公室建築。

全開發案根據山景城市府2017年通過的分區藍圖設定。2017年分區藍圖允許的住宅密集度遠高於目前山景城大部分社區。谷歌所提出開發案，最高建築可達15層樓高。密集住宅將沿交通要道如海岸線大道 (Shoreline Boulevard) 與查爾斯頓路(Charleston Road) 修建。其目的之一是希望住宅民眾使用公共交通工具。

山景城為北灣岸社區所設定的所謂精準計畫 (Presise Plan)，其主要目的是為谷歌所設定的。谷歌於2019曾提出北灣岸開發案，當時提出的住宅戶數為5760戶，隨後谷歌取得更多土地，於是將原來舊的提案修改，總共增加1000戶以上民宅。

提莫夫表示，如果公司員工住在公司附近，將可走路或騎單車上班，減少北向101號公路交通堵塞的問題。新冠瘟疫爆發前，山景城附近的北向101號公路堵塞情形嚴重，交通延誤現象經常出現。

提莫夫說，開發案如獲實施，在北灣岸工作民眾將可選擇住在上班地點附近，這是降低交通堵塞，減少溫室效應氣體排放量的最佳方式。

山景城官員堅持谷歌公司必須提供地方學區經費與土地，用以興建更多新學校。谷歌大規模開發結果，將帶給山景城更多居民，興建更多新學校是絕對需要的。山景城維斯曼校區(Whisman School District) 理事會對谷歌開發計畫持保留態度。他們指出，北灣岸地區土地面積有限，興建這麼多高樓大廈將會使得生活空間更為狹窄、擁擠。

谷歌收購附近辦公建築，擴大總部北灣岸附近開發規模。(Getty Image)
谷歌收購附近辦公建築，擴大總部北灣岸附近開發規模。(Getty Image)

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