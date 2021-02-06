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奧克蘭華埠3長者被推倒 吳彥祖、金大賢等懸賞緝嫌

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屋崙華埠3長者被推倒 吳彥祖、金大賢等聯合懸賞緝嫌

記者黃少華／屋崙報導
嫌犯身穿作案時身穿藍黑色夾克、棕褐色褲子和灰色網球鞋。（圖片由屋崙警方提供）
嫌犯身穿作案時身穿藍黑色夾克、棕褐色褲子和灰色網球鞋。（圖片由屋崙警方提供）

東灣屋崙（Oakland，又譯奧克蘭）華埠於1月31日接連發生三起長者被推倒受傷的案件，三案作案者為同一人，是一非裔年輕人。至記者截稿時，警方仍未抓獲嫌犯。

為鼓勵民眾提供線索，家住東灣的華裔影星吳彥祖（Daniel Wu）、韓裔影星金大賢（Daniel Dae Kim）和金城銀行將聯合捐款3萬元，作為懸紅獎金。

此外，「屋崙犯罪阻擊者」（ Crime Stoppers of Oakland）將提供2500元，連同屋崙警方的5000元懸紅獎金，官方懸賞達到7500元。任何知情者可致電（510）238-3426，向屋崙市警察局重罪突擊小組報案。

屋崙華埠商會會長陳錫澎（Carl Chan）表示，2月8日，屋崙華埠商戶召開記者會，聯合阿拉米達縣地方檢察長歐麥莉（Nancy O'Malley），介紹如何應對近期一系列罪案的工作。屋崙華埠商會也將聯同吳彥祖及部分社區人士宣布一項新的保護華埠計畫。

這一系列襲擊案件發生在Harrison Street 800號街區。警方於1月31日中午12時10分接到報案，在案發現場找到了三名遇襲受傷的人士。受害者和證人向警方講述了嫌犯作案的相關資訊。警方還找到了案發現場的監控視頻。

首先是一名91歲男性受害人在街上步行。嫌犯從後面走近，用力將受害人推倒在地。受害人受傷，被救護車送往當地醫院治療。

嫌犯隨後從後面走近一名60歲男性受害人和55歲女性受害人。兩人當時在附近行走。嫌犯將兩名受害人推倒在地，導致女性受害人失去知覺。男性受害人也受了傷。兩名受害人都因傷被送往當地醫院接受治療。

嫌犯最後一次出現在公眾視線，是從Harrison Street步行向西逃走。

根據受害人和證人的描述，嫌犯是一名非裔男子，年約20至30歲，身高5呎6吋至5呎10吋之間，體重約140磅。他穿著一件藍黑兩色的連帽夾克上衣、棕褐色褲子、淺藍色面罩、淺綠色鞋底和灰色鞋面的網球鞋。

屋崙 華埠 非裔

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