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金山家長忍無可忍 聯名要求重啟校園

記者李晗 / 舊金山報導
州議員丁右立是學區的家長。（記者李晗 / 攝影）
州議員丁右立是學區的家長。（記者李晗 / 攝影）

舊金山聯合學區重啟校園的爭議持續發酵。眾多家長忍無可忍，發起簽名運動，敦促學區盡快出台安全重啟校園的計畫，讓學生能夠回到校園內。

2月4日，多位家長、學生，以及眾多舊金山官員一起出動，在舊金山Ocean大道附近的Jose Ortega小學集會，要求學區、教育委員會以及教師工會盡快達成協議，重啟校園。

華裔家長余繼中（Cliff Yee）是運動的推手之一。他所在的家長團體「減少課堂距離」（Decreasing the Distance）主導本次簽名運動。他形容小孩在在家上網課造成的身心發展損失很大，而且始終未有看到學區有具體的計畫方案出來。他強調，自己是家長，而不是政客，當天站出來就是為了孩子們。余繼中此前也活躍於社區，曾經擔任美華協會（OCA）的代表。

洛威爾高中的華裔學生張可瑩（Arianna Zhang）同樣致辭，要求學區出台安全復課的計畫。張可瑩也是市議會青少年委員會的代表，是前市議長余鼎昂的委任人選。

家長們的簽名運動，要求學區在兩個星期之內推出具體的重啟計畫。目前聯合學區幾乎已經決定在本學年不會重啟校園，激怒了不少家長和政界官員。因為許多私立學校已經重啟校園，而且沒有出現大規模的確診爆發。

舊金山市長布里德（London Breed），加州參議員威善高（Scott Wiener）、加州眾議員邱信福和丁右立、舊金山市議員孟達文（Rafael Mandelman）等均出席發佈會。他們致辭時強調，已經盡了一切所能幫助學區重啟，給予了很多資源，同時舊金山有著最好的防疫部門和資源。

布里德致辭時一度哽咽，表示這些小孩的身心發展損失，都將會是大人的責任。

早前學區因為遲遲沒有重啟計畫，已經遭到舊金山市政府起訴，事件引起巨大風波。隨後學區和教委也反駁市府一方，強調已經有安全重啟的計畫。

現在學區、教委和教師工會仍然在商討重啟的細節。勢力巨大的教師工會一度要求灣區必須要達到「橙色」層級才能夠復課，最終各方談判未能達成共識，使得重啟計畫一直擱置。

加州議員威善高支持校園重啟。（記者李晗 / 攝影）
加州議員威善高支持校園重啟。（記者李晗 / 攝影）
洛威爾高中華裔學生張可瑩，要求學區出台安全重啟計畫。（記者李晗 / 攝影）
洛威爾高中華裔學生張可瑩，要求學區出台安全重啟計畫。（記者李晗 / 攝影）
布里德致辭時一度哽咽。（記者李晗 / 攝影）
布里德致辭時一度哽咽。（記者李晗 / 攝影）
邱信福支持校園重啟。（記者李晗 / 攝影）
邱信福支持校園重啟。（記者李晗 / 攝影）
華裔家長余繼中是簽名運動的推手。（記者李晗 / 攝影）
華裔家長余繼中是簽名運動的推手。（記者李晗 / 攝影）

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