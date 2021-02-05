我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲

倫敦帝大：20到49歲是助長美疫情擴散禍首

違反防疫規定 聖荷西健身房遭重罰55萬

編譯組／聖荷西4日電
聖荷西California Ripped Fitness健身房違反防疫規定，遭聖他克拉拉縣重罰55萬元。（電視新聞截圖）
聖荷西California Ripped Fitness健身房違反防疫規定，遭聖他克拉拉縣重罰55萬元。（電視新聞截圖）

聖荷西California Ripped Fitness健身房因為違反防疫規定，提供室內健身服務，遭聖他克拉拉縣重罰55萬元。

這家位於聖荷西East Capitol Expressway 1035號的健身房在玻璃上貼出一張手寫的大海報說：「我們正在行使我們的憲法權利，進行和平抗議。我們主張健身俱樂部和運動都是必要的。」

California Ripped Fitness經理說：「我們沒有說病毒不存在，或我們不相信有病毒。但我們認為，我們可以提供安全的場所供民眾保持健康之用，同時讓我們有能力付帳單和維生。」

受到疫情減少收入的影響，灣區許多商家對嚴格的公共衛生規定感到厭煩，因而違反規定。阿拉米達縣三谷區（Tri-Valley）部分理髮院去年夏季違反規定重開。康曲柯士達縣三家健身房最近也因為重啟室內服務被取締罰款。東灣丹維爾（Danville）十多家餐廳12月和1月也拒絕遵守當地規定，重新提供戶外用餐服務。

截至目前，California Ripped Fitness的罰金已累積為55萬元。即使聖縣官員不斷登門取締，這家健身房完全沒有要配合的意思。

聖縣社區與商業參與主任巴利耶特（Michael Balliet）說：「這是很遺憾的情況，因為絕大部分類似的商家都遵守規定，配合在戶外提供服務California Ripped Fitness卻無視規定，陷民眾於危險之中。」

California Ripped Fitness在疫情爆發後頭六個月停止營業，在聖縣9月轉為紅色級別後重開室內服務。兩個月後，聖縣再被列入疫情最嚴重的紫色級別，依照規定必須停止室內服務，但California Ripped Fitness決定按兵不動。

一篇最近刊登在自然期刊（Nature）的研究報告指出，室內餐廳、咖啡店和健身房是最容易感染新冠病毒的場所。

舊金山加大傳染病學家盧瑟福（George Rutherford）說：「大家都試圖遊走在法律邊緣，看看會發生什麼事。這實在是很大的問題。現在雖然疫苗供應量愈來愈多，新冠病例逐漸減少，但我們還沒有走出危險。」

健身 疫情 聖荷西

上一則

無視逼遷保護令 金山奧克蘭房東發482遷離通知

下一則

金山家長忍無可忍 聯名要求重啟校園

延伸閱讀

新冠基金補貼托兒 聖荷西開跑

新冠基金補貼托兒 聖荷西開跑
山區多雪平地雨少 加州今夏恐缺水

山區多雪平地雨少 加州今夏恐缺水
山區多雪平地雨少 明夏缺水風險高

山區多雪平地雨少 明夏缺水風險高
東聖荷西弱勢族群 有疫苗可打了

東聖荷西弱勢族群 有疫苗可打了
聖荷西學齡前學校70歲寵物龜 遭襲重傷

聖荷西學齡前學校70歲寵物龜 遭襲重傷
居家令解除 聖他克拉拉縣呼籲 民眾仍有必要繼續檢測

居家令解除 聖他克拉拉縣呼籲 民眾仍有必要繼續檢測

熱門新聞

舊金山加大的研究發現，廚師(包括廚房工)最危險，感染和死亡率最高。(Getty Images）

什麼行業最危險？ 舊金山加大研究：廚師染疫病歿最多

2021-01-29 00:28
大索爾(Big Sur)一段風景如畫的1號公路，南北兩條車道都塌下去，大片的山崖都不見了，掉下數百呎以下的海邊。(美聯社)

加州著名大索爾1號公路 路段崩塌掉落百呎懸崖

2021-01-30 16:00
優勝美地瀑布。(Getty Images）

華女優勝美地墜崖亡 在峰頂曾被目擊

2021-01-29 13:45
加利提醒公眾避免在農曆新年面對面聚會而增加病毒感染風險。（州府直播視頻截圖）

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

2021-02-02 23:24
新研究報告指出，西班牙Pharma Mar公司在伊維薩海岸發現的一種海洋生物「海鞘」提取物研發的抗癌藥物Aplidin，治療新冠效力比瑞德西韋更強。(圖取自於Pharma Mar公司網站)

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

2021-01-27 10:50
遭搶匪攻擊昏迷不省的舊金山知名私家偵探帕拉迪諾辭世。（美聯社）

舊金山知名私家偵探傷重不治 傳奇一生謝幕

2021-02-02 00:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊

網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊
蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議

蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議
女少校性招待貼身護衛 金正恩下令處決

女少校性招待貼身護衛 金正恩下令處決
隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴

隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴
影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰

影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰