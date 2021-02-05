無視逼遷保護令 金山奧克蘭房東發482遷離通知

屋崙房東無視逼遷保護令，發出近500份驅逐通知。(圖取自臉書)

儘管屋崙 目前禁止逼遷，屋崙地區房東 已在疫情期間祭出數百封遷離通知。紀錄顯示，自從屋崙市於3月27日通過暫停逼遷保護令之後的8個月，房東已寄出至少482封遷離通知，主要是未繳交屋崙租金調整計畫(Oakland Rent Adjustment Program)的租金。數據截至2020年11月底，因此目前尚不清楚之後還有多少人收到通知。

不過，雖有禁止逼遷保護令，屋崙市發言人表示，房東寄發遷離通知實際上並不違法，但市府也鼓勵接到通知的租客 ，與屋崙市租金調整計畫部門聯絡。

發言人金恩(Autumn King)表示，雖然不可避免有些物業管理者會犯錯，有些是出於誠心，有些則是有意，但市府希望社區知道，大部分情況有選擇餘地，無須馬上搬離房屋。收到搬離通知的房客可與屋崙市住房顧問聯絡：510-238-3721。市府也將寄出通知，告訴租客收到通知後的權益。

暫停遷離禁令並未特別指出，房東發出搬離通知是否違法，但可能違反市府租客保護條例，條例規定房東不能出於惡意，而向房客虛假陳述或隱瞞事實要求房客搬出租房。

在屋崙暫停搬遷命令生效執行期間，租客沒有義務簽署聲明或提供證據，以證明他們因為疫情受到財務影響而無法支付房租。不過，有些房東卻在寄出遷離通知時，要求房客提出與新冠財務困難相關的簽署聲明及相關文件。有房東代表律師稱，是按照加州去年9月生效的AB 3088法案寄出通知。

AB 3088法案於去年8月時推出，當時要求租客自2020年9月起要交25%的房租，否則房東可以逼遷。 但是租客若無法繳清上述累積租金的25％的話，租客保護令會在2021年2月時失效，也就是房東那時候可以逼遷。

根據屋崙市府數據，AB 2088法案去年9月生效後，整個城市的遷離通知大增。去年4月1日至8月31日間，房東因為繳房租而寄出達132次搬離通知，但在新州法通過後的三個月，房東因未能支付房租而寄出350封遷離通知。但是，屋崙市檢察官辦公室表示，全州性暫停遷離令對屋崙的驅離保護措施影響不大。

雖然租客對房東持續發出搬離通知感到挫折，但部分租客權益組織及市府官員認為，數據顯示屋崙市暫停遷離令正在奏效。屋崙暫停遷離令生效前一個月，屋崙房東提交超過450個搬離通知，而禁令通過後的8個月中，向租戶寄送的通知總數幾乎相同。