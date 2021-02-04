加州屋崙華埠罪案飆升 市長道歉 警局：目前3警巡邏

華埠罪案頻發，市長薛麗比道歉，並承諾安排更多警力。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙 (Oakland，奧克蘭 )華埠 近期罪案頻發，最近兩周至少20起搶劫。屋崙市長薛麗比、華埠轄區所屬的市議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）、屋崙警局、屋崙華埠商會主席陳錫澎、華埠數個罪案受害者，3日聯合召開記者會，討論治安問題。薛麗比3日向罪案受害者道歉，同時承諾將有更多警員和資源投放到華埠。

受害者吳婉玲（Sendy Giang）現身說法，希望增強社區治安。她表示，1月5日中午，從Franklin街中山大廈門口出來，和迎面一個朋友打招呼。沒想到，背後忽然有一歹徒手拿火焰槍噴射，打中她後腦，「其實嫌犯跟在我後面作案，我並不清楚，是朋友告訴我的。當時只是感覺腦袋一熱，就有血流出來。」

事後，雖然嫌犯逃之夭夭，但警方調取中山大廈和周邊商戶攝像頭，很快將其逮捕，表示此人有精神病。吳婉玲表示，後面回想起來，貌似此嫌犯在襲擊前還準備當面脫褲子。好在火焰槍的傷勢並不重，她在醫院住了一段時間，還沒有完全恢復，頭上有炎症。「還有後遺症，以前晚上都不做夢的，現在也做幾次噩夢。」

警局隊長胡柯芬（Bobby Hookfin）表示，華埠罪案增加，必須採取有力手段阻止。目前至少有三個警員巡邏。他也鼓勵市民遇到罪案一定要報警，警方會根據罪案數據來安排警力。

陳錫澎表示，暴力頻發後，華埠商會已經和薛麗比、勵琪溝通，提出三點要求，要求增加警力巡邏華埠，不只是春節期間，還有其他時間段也能安排警員，震懾罪犯。其次，希望調整屋崙華埠早上7時到10時的試點貨車專用停車計畫，「因為很多華人不清楚早上停車，收到罰單，將車子停在遠處，給了罪犯下手機會。我們還希望富興中心的停車位能給予商家或顧客優惠，方便停車。」最後，希望市府在華埠安裝了更多攝像頭，便於預防或追蹤犯罪。而阿拉米達縣警已承諾，安排警力在春節時巡邏。

薛麗比表示，首先，向這些令人髮指的罪行的受害者道歉。「我無法想像，因為暴力事件，你們和家庭、親人，以及整個社區所感受到的創傷。大家意識到屋崙並不孤單。全國各地都因暴力增加而遭受痛苦。不僅僅是因為合法和非法的槍枝湧入城市，人們多年來所依賴的戰術和資源的中斷。法院系統的中斷，以及在這場可怕的疫情期間部署官員的能力。」

薛麗比還譴責針對亞裔 社區的種族主義。她回憶說，在疫情爆發之初，亞裔社區首當其衝，市府就開記者會譴責。蓄意針對亞裔商人和居民的行為是一種倒行逆施。市府將竭盡全力來制止。

薛麗比表示，市府回應社區的號召，將為華埠提供更多的警力資源，特別是在農曆新年的關鍵時刻，這是所有這些小企業賴以支持的時刻，也是大家作為一個社區、共同慶祝屋崙引以為傲、不可思議的文化多樣性的時刻。