7歲華裔女童圓圓血癌 急尋骨髓配對

圓圓的父母曾在灣區讀書、做研究。（唐琨提供）

今年才七歲的華人小女孩Lillian Yang，幾個月前被診斷出血癌，已經歷經三輪的化療，正準備接受第四輪化療，並在等待骨髓移植。亞美骨髓捐贈計畫（Asia American Donor Program，AADP）代為呼籲華人社區，積極註冊登記骨髓配對，成為骨髓捐贈者，救人一命。

小名「圓圓」的Lillian Yang，父母都來自中國大陸，一家人目前住在德州，但他們與灣區 也甚有淵源。圓圓的父親曾在灣區攻讀博士，並在史丹福大學做研究，前後在灣區住了七、八年。圓圓有一個哥哥，但哥哥在3歲時也被診斷出同樣的癌症 ，判斷可能是遺傳的問題。所幸經過多次治療與兩次骨髓移植後，哥哥現在癌症已經康復，但是身上還有一些後遺症。

亞美骨髓捐贈計畫總監、哥倫比亞大學博士唐琨指出，圓圓是個非常快樂、喜歡講笑話的小女孩。儘管必須忍受治療的辛苦，但她還是非常地樂觀。圓圓最喜歡收集笑話、講笑話，常常逗醫生與護士開心，也希望病好了之後，能夠像醫院裡面的義工一樣，服務他人。

唐琨指出，骨髓捐贈的最佳配對是自己的族裔群體。可是，由於少數族裔登記配對的代表性不足，因此患者收到配對成功的機會比較低很多。

依照目前統計，77%的白人可以在骨髓捐贈庫中找到最適合的骨髓捐贈者。但是，只有40%的亞洲人和25%的非裔美國人有機會找到合適的配對。因此，包括亞美骨髓捐贈計畫等組織一直在宣傳，希望大家能夠積極參加配對，幫助急需骨髓配對的人。

唐琨說，亞裔 的骨髓捐贈庫更為侷限。目前全國的骨髓資料庫中，只有0.7%是亞裔的資料，讓亞裔患者要找到合適的配對更是困難。

骨髓配對者最好是18-44歲，可以直接上網登記（https://www.aadp.org/learn/homekit/），取得配對盒，在自家中採樣後再寄回。骨髓捐獻與捐血的條件不同，如果不能捐血，但還是可以註冊或者成為幹細胞捐贈者。如果配對後成功，患者的醫生會決定透過骨髓收集，還是用幹細胞收集的方式，完成捐贈。