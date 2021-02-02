疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

加利提醒公眾避免在農曆新年面對面聚會而增加病毒感染風險。（州府直播視頻截圖）

加州 衛生與公共服務廳廳長加利（Mark Ghaly）於2月2日疫情 簡報會上表示，加州「新型冠狀病毒」（COVID-19）新增病例數、住院率和其它關鍵指標數據全面下降。這顯示疫情趨於好轉，但仍有可能再次反彈。

在此次簡報會前的24小時內，加州新增確診病例1萬2064宗，過去七天日均新增1萬6798宗。過去14天的檢測呈陽性比率為7.2%，而在兩周前的1月19日，這一數據高達11.6%。目前，因感染COVID-19而住院的人數在過去14天大幅下降了28.8%，目前是18.9%。其中3797人住進加護病房（ICU），比14天前下降了18.9%。

加利說：「我們已經很久沒有看到這樣低的數字了。不過，在加州大多數社區，傳播率仍然相當高。加州再次出現疫情暴漲的機會仍是可能的。病毒仍然在社區流通。」

超級盃、農曆年 確診恐增

隨著2月7日的第55屆「超級盃」（Super Bowl）和2月12日開始的農曆新年陸續到來，加利擔心公眾沒有嚴格遵守防疫指令而讓確診病例激增。

談到農曆新年，加利表示，為了保護至愛免於感染病毒，需要避免面對面聚會。他說，家庭和文化傳統需要傳承，但慶祝活動應該限制在自己家裡，僅與家人共聚，而與親戚朋友遠程拜年。如果必須外出，仍需戴口罩以及保持6呎社交距離。

西海岸變異病毒 已在聖縣傳播

加利還指出，「西海岸變異病毒」（West Coast variant）已經確定在聖他克拉拉縣廣泛傳播。突變形式與英國變種病毒相似。但還需要更多研究來確定兩種病毒是否都具有很強的傳染性。

目前，加州58個縣中的54個仍處於州府「更安全經濟藍圖」最嚴格的紫色層，包括舊金山灣區全部9個縣。瑪利波薩縣（Mariposa）處於紅色層。塞拉縣（Sierra）連同因疫情好轉而從紅色層降下來的阿爾平縣（Alpine）、曲尼特縣（Trinity）共同處於橙色層。

加州疫苗 接種速度 仍落後全美

談到新冠疫苗，加利表示，截至2月1日，加州已接種了352萬3111劑接種。接種人數占加州總人口約9%。1月初，加州每天為大約5萬人接種。現在，每天接種量超過了15萬劑。不過，加州目前的新冠疫苗接種速度仍落後於全國大部分地區。

加利說，加州正開始加快新冠疫苗接種的步伐，但他沒有具體說明如何解决疫苗供應問題。

好消息是，拜登主導的聯邦政府宣布將在上周新增16%的基礎上，將每周向各州發放的新冠疫苗數量新增5%。，同時向全國約6500家藥房直接發送100萬劑新冠疫苗。全國最大的連鎖藥房CVS表示，將從2月11日起在加州的100家連鎖店提供接種服務。其中包括灣區的舊金山、桑尼維爾（Sunnyvale）、蘇諾瑪縣（Sonoma）。

這些藥房的新冠疫苗將僅限於為符合加州標準並提前登記的人士接種。未經預約的人士將不能活動接種服務。