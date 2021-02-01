3非裔女搶華埠商戶 叫囂「殺了你」

監控視頻截圖顯示，嫌犯搶劫未果。直接駕駛人行道上的車，試圖撞人。好在林子勤太太拉了一把，他只是輕微 擦傷。（記者劉先進 ／翻攝）

屋崙華埠 商戶林子勤（Kenneth Lam）1月31日表示，3個非裔 女劫匪30日上午到他太太的店鋪搶劫年桔。太太出去阻止，劫匪還要打人。為了保護太太，他衝過來將劫匪推倒。劫匪惱羞成怒的說，「我要殺了你（I'm going to kill you）。」抱起年桔試圖砸他太太，被他擋住。3個劫匪還駕駛停在人行道上的車，直接撞過來，好在太太拉了他一把，車子擦肩而過，非常驚險，他只是手指和膝蓋擦傷。

林子勤太太商店門口的攝像頭錄下事發情景。他已將劫匪車牌號提供給屋崙警局，警方已立案調查。趕到現場的警員告訴林子勤，如果劫匪真的有上述行為，可能涉嫌謀殺和仇恨犯罪。

事發的商店為合興佛具。因為農曆新年將近，有多盆年桔擺在門口，招攬顧客。林子勤表示，店鋪為太太所有，他從事建築行業，只是來幫忙。在商店不遠處的另一家商鋪，是他太太臨時存放物品的地方。事發時為1月30日上午10時39分，他正在商店幫忙。3個非裔女性將車子停在人行道上。來到店鋪門口，先抱走兩盆小年桔。他遠遠看過去，以為是客人埋單後，將車子就近停放，好將東西搬上車。過了一會，非裔又跑到門口，準備拿走一盆大年桔。

林子勤太太發現後，出來阻止，抓住年桔盆，大力拉扯奪回。劫匪還試圖打人。林子勤趕緊跑步過來，將劫匪推倒。幾個劫匪輪流來打他。還非常生氣的說，「我要殺了你」。抓起搶走的小年桔，直接衝著太太的頭部扔過來，慌亂之中，他用手擋了一擋，年桔摔在地上。「如果沒用手攔，後果不堪設想。」

林子勤說，劫匪見無功而返，跳上車直接撞過來。好在太太在背後飛快的拉了一把，車子在人行道上擦肩而過，險之又險。事發時，太太的父親也在現場，被嚇得不輕。為了老人的安全著想，31日他已不讓老人過來。

林子勤趕緊報警，又將攝像頭拍下的劫匪車牌交給警方。警員說，如果劫匪真的說了「我要殺了你」的話，又試圖開車撞人，可能涉嫌謀殺或仇恨犯罪。屋崙警局正在密切調查此事。

林子勤表示，他當時衝過去，腦子一片空白，只是為了制止劫匪的暴行，保護太太的人身安全，並非和劫匪玩命搏鬥，也不是為了避免財物損失。

他提醒華埠商戶，遇到罪案一定要報警。若警方抓住嫌犯，他也會站出來指證。「我的心情現在很低落，華埠現在營業環境越來越差，去年暴力洗劫後，商戶都裝上了硬木板。太太商鋪有鐵門，也怕影響店鋪燈光，所以沒有裝木板。雖然理解有的人生活艱難，我自己也會捐贈。我這樣做，是想告訴劫匪，過來搶劫是不對的。也希望華埠商戶團結一致、守望相助。」