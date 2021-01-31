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灣區出現2種可怕變種病毒 傳播力更快、更有殺傷力

編譯組／史丹福30日電
美國防疫隊長佛奇29日表示，英國的變種病毒今春將在美國盛行。(Getty Images)
美國防疫隊長佛奇29日表示，英國的變種病毒今春將在美國盛行。(Getty Images)

史丹福大學的研究人員在灣區發現兩種可怕和令人擔心的新冠變種病毒，一種是一個月前傳入美國的英國變種病毒「B117」，另一種是巴西變種病毒「P.2」。這兩種變種病毒之前都沒有在灣區出現，而這兩種變種病毒都被視為傳播能力比現在的病毒更快，更有殺傷力。

除了英國和巴西的變種病毒，研究人員還發現一種加州土生土長的變種病毒，但這種病毒被視為殺傷力不強，而且現有疫苗可以對付，所以沒有引起關注；至於28日和29分別在南卡和馬里蘭發現的南非變種病毒，目前還沒有在灣區和加州出現。

關於英國的B117變種病毒，美國過敏及傳染病研究所所長佛奇29日說，由於這種變種病毒傳染速度快，所造成的病情也比現有病毒厲害，預計今春將在全美盛行。專家說，根據達爾文進化論，在各種變種病毒中，傳播速度最快和最能攻破人類免疫系統的病毒，就是最成功的病毒。

病毒專家說，新冠病毒不斷傳播，在遇到並傳染給大量感染者的過程中必然產生變種。變種病毒造成的最大憂慮是，可能導致現有的疫苗不管用，另外由於變種病毒傳播速度更快，可能造成大規模感染，爆發新的感染高潮。

舊金山加大流行病學家羅特福(George Rutherford)說，對付變種病毒的最重要策略是，盡快為民眾接種疫苗，使沒有防疫的人盡快得到防疫能力；愈多人接種疫苗，就愈有可能趕在變種病毒發威前抑制傳播。

在灣區新發現的巴西變種病毒P.2，詳細特性還不清楚，但是它的兄弟P.1變種病毒，目前正在巴西大流行，造成廣泛的傳播。

變種病毒 灣區 疫苗

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