我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

金山華埠疫苗接種中心啟動 75歲以上長者排隊施打

記者李晗 / 舊金山報導
當天民眾所接種的疫苗是莫德納藥廠的疫苗。（記者李晗 / 攝影）
當天民眾所接種的疫苗是莫德納藥廠的疫苗。（記者李晗 / 攝影）

隨著新冠疫苗接種的鋪開，長者民眾也可以預約接種了。舊金山華埠也正式試點運營一個大型疫苗接種中心，由位於華埠的東華醫院負責規畫執行。

根據舊金山最新的疫苗分配原則，原本是65歲的長者接種門檻，已經調整至75歲。

29日（周五），在華埠地標「天下為公」的牌坊附近，有眾多的公公婆婆在排隊等候疫苗接種。這個試點的中心地址就是都板街（Grant Ave）的華人保健計畫（CCHP）的大樓。這些民眾均是通過提前預約，才能在當天獲得疫苗接種，其中大部分都是華埠的長者居民。

東華醫院行政總裁張建清表示，當天會為約300個長者進行疫苗接種。當天的接種活動非常暢順，民眾預約好自己的時段，排隊進入中心樓內，就可以獲得接種。接種之後，必須要留在現場等候15分鐘，查看有沒有突發的症狀等，才能離開現場。因此現場特別設置了一個觀察區，讓已經接種的長者留在現場。

有不少長者對於打針之後可能有的副作用都有疑問，像是是否會出現紅腫、疼痛等等。現場的醫師均一一解答。當天施打的疫苗是莫德納（Moderna）疫苗。此前莫德納的某一批次的疫苗傳出會出現副作用反應，因此相關疫苗一度被緊急叫停。後來州府經研究之後認定疫苗安全。

至於未來這個疫苗接種中心的運營狀況，張建清表示目前沒有明確的規畫，一切都要看東華醫院能夠獲得的疫苗數量，但是對於中心運作的過程非常有信心。她表示，現在各個醫療機構都在喊缺貨，因此要視乎每個星期從衛生局拿到多少疫苗，再來定奪能否繼續維持這個疫苗接種中心的運作。

她預計民眾在預約方面會非常踴躍，但是具體施打疫苗，關乎疫苗的存貨數量以及醫院的醫護人手，所以都要通盤考慮。而且疫苗還要打兩針，所以對於疫苗數量的要求就會更高。

舊金山市議員佩斯金（Aaron Peskin）盛讚東華醫院在保護華埠社區方面的貢獻。「為市民安排接種疫苗是一件極具挑戰性的任務。我很感謝東華醫院與市政府合作，在短時間內為區內長者及弱勢社群提供疫苗。」他說。

現在加州的疫苗接種還是停留在1A階段以及長者。東華醫院可以為75歲以上的長者接種疫苗。想要預約的民眾可以致電628-228-2828。

醫師將疫苗抽入針管中。（記者李晗 / 攝影）
醫師將疫苗抽入針管中。（記者李晗 / 攝影）
不少華埠的長者前來接受疫苗施打。（記者李晗 / 攝影）
不少華埠的長者前來接受疫苗施打。（記者李晗 / 攝影）
民眾接種之後，需要在觀察室停留15分鐘。（記者李晗 / 攝影）
民眾接種之後，需要在觀察室停留15分鐘。（記者李晗 / 攝影）

疫苗 華埠 舊金山

上一則

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

延伸閱讀

自己疫苗自己用！ 歐盟發動保衛戰：疫苗出口需經核准

自己疫苗自己用！ 歐盟發動保衛戰：疫苗出口需經核准
內陸兩縣 再增疫苗接種點

內陸兩縣 再增疫苗接種點
佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速
嬌生宣布下周向FDA申請疫苗緊急授權使用

嬌生宣布下周向FDA申請疫苗緊急授權使用
疫苗供應恢復 15接種點重開…白思豪：上半年接種500萬人

疫苗供應恢復 15接種點重開…白思豪：上半年接種500萬人
爭搶牛津疫苗供應先後 歐盟和英國快要翻臉

爭搶牛津疫苗供應先後 歐盟和英國快要翻臉

熱門新聞

舊金山市區天空22日出現一道美麗完整的彩虹。天氣預報說，本周末至下周四，將有三場暴風雨來襲，下周三將會降下本雨季最大的一場雨。（本報記者李晗／攝影）

今年最大暴風雨下周來 大氣河流襲灣區

2021-01-23 00:32
新研究報告指出，西班牙Pharma Mar公司在伊維薩海岸發現的一種海洋生物「海鞘」提取物研發的抗癌藥物Aplidin，治療新冠效力比瑞德西韋更強。(圖取自於Pharma Mar公司網站)

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

2021-01-27 10:50
加州疫苗發放和接種持續混亂，引發批評。州政府為此宣布設立統一管理網站，所有人都可以上網登記，以確定何時輪到自己接種，以及到何地接種。(Getty Images)

加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

2021-01-26 23:17
加州宣布解除居家令，戶外用餐將恢復。（美聯社）

加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

2021-01-25 22:58
舊金山加大的研究發現，廚師(包括廚房工)最危險，感染和死亡率最高。(Getty Images）

什麼行業最危險？ 舊金山加大研究：廚師染疫病歿最多

2021-01-29 00:28
加州目前疫苗分配與施打情況混亂。(Getty Images)

加州疫苗之亂…90歲預約無門 65歲超車先打

2021-01-23 16:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」
小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大
黃芳彥買兩套逾百萬公寓都用現金 遺產受益人不需法院認證即可獲得

黃芳彥買兩套逾百萬公寓都用現金 遺產受益人不需法院認證即可獲得
佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速
稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證

稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證