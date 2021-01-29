布里德續推疫苗接種 有信心「1天1萬人」

市長布里德向華裔社區拜年。（市長辦提供）

在舊金山 開始經濟重啟的第一天，市長布里德（London Breed）通過視頻形式發表一年一度的市情咨文（State of the City）演說。市情咨文中她提到了舊金山目前面臨的種種困境，但是強調對於未來感到樂觀。

她提及，舊金山在過去遇到過眾多大大小小的危機，但是這座城市非常「堅韌」（resilient），都能夠復甦發展起來。因此她相信，舊金山也能夠在這一次的新冠疫情 危機中挺過去。

自疫情爆發以來，舊金山租金暴跌，眾多大企業也都紛紛撤離，許多知名的商店餐廳都陸續關門，令人難免覺得舊金山前景灰暗。布里德表示，舊金山的狀態就是非常堅韌，就是因為每一個舊金山人在過去一年的努力和成就。

當天的演說地址選在了馬士孔尼會展中心（Moscone Center）。這裡原本是舊金山舉辦大型會議活動的地方，但是在疫情爆發之後，則改變成為了疫情指揮中心，同時也將成為全市一個大型疫苗 接種中心。舊金山的抗疫方面的成就獲得全美的認可，包括死亡率是全美大城市中最低，且舊金山在2月時就宣布進入緊急狀態，提早預防。

現在因為疫苗已經面世，疫情結束之時也指日可待。布里德表示，會繼續推動疫苗接種的事宜，在現任新總統的管理之下，有信心可以在未來做到一天接種1萬人的速率。

市長也對於舊金山的經濟復甦發展提出展望。她強調會繼續支持本地經濟發展，包括簡化經營、開設企業的一些行政程序，投資35億元進入基礎設施工程，同時繼續增加全市的可負擔房屋供應。

英文演說全文可以查看：https://sfmayor.org/mayor-london-n-breeds-2021-state-city-address。演說視頻地址可以查看：https://www.youtube.com/watch?v=LTV0CTigETs 。

布里德送出牛年祝福

1月28日，舊金山市長布里德對外發佈視頻，用粵語向華裔社區民眾拜年。布里德身穿喜慶的紅色服裝，用粵語介紹自己，並且祝福大家牛年新春身體健康，恭喜發財。視頻地址：https://twitter.com/lihanlihan/status/1354945115312119822