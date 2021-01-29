大灣區交通建設計畫 擬建第2條越灣海底行車隧道

「灣區經濟研究中心」的大灣區交通路線圖。其中包括一條由舊金山通過屋崙的越灣海底隧道，以及由舊金山通膪沙加緬度和聖荷昆谷地區的鐵路。(BA Council Economic Institute)

灣區 近年塞車越來越嚴重，捷運越來越擁擠。因此設計者和駕駛人都莫不希望可以增建一條越灣海底行車隧道，以減少公路上的汽車，減少塞車。「灣區經濟研究中心」28日公布一項大灣區(Bay Area Megaregion)的未來交通建設計畫。計畫的核心就包括了第二條海底隧道。

計畫放眼灣區和附近地區，並將計畫稱為「Link21」，21指灣區和附近總共21個縣。計畫是要以灣區作為中心，將附近地區連結起來，包括沙加緬度地區，以及位於東灣旁邊的北聖荷昆谷。這些地區與灣區的互動越來越多，不少人都來灣區上班，因此有必要在作未來規晝時，將21個縣全部包括在內。

灣區九縣目前人口770萬，大灣區人口則是1220萬，預計到2050年時，人口會增至1600萬。「連結21」的交通建設將可減少塞車，以及縮短通勤時間，對整個地區的經濟有利。

在計畫中，從舊金山 到屋崙 增建的第二條海底行車隧道是計畫的核心，因為這條隧道可以將灣區中心城市的舊金山連結起來。計畫有一條從舊金山經屋崙，再到沙加緬度的通勤鐵路，還有一條由東灣南部通到聖荷昆谷士德頓市(Stockton)的通勤鐵路。另外，灣區捷運系統將完成環灣的延長線，到2050年前聖荷西、舊金山、屋崙和其他沿灣城市全部可以連結起來。