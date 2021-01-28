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新報告：舊金山灣區恐丟美科技中心地位

編譯組／灣區27日電
調查顯示，舊金山灣區可能失去科技中心地位。（Getty Images）
調查顯示，舊金山灣區可能失去科技中心地位。（Getty Images）

如果你有上社群網站上的聊天室，可能會聽到這個傳聞：邁阿密將取代舊金山灣區成為美國的科技中心。或許眾多灣區居民已經成群結隊前往不徵所得稅、天氣比加州更好、生活成本更低的邁阿密。

舊金山創投公司Initialized Capital每年都會詢問他們投資的數十家初創公司，如果他們創業的時間是現在，他們是否還會選擇在灣區創業？今年有42.1%的公司回答，從公司成功的長遠利益來看，分散勞動力會是最有利的創業方式。這個結果與去年有很大的不同，去年只有6%的公司表示會以遠距工作方式創立公司。2020年，41.6%的公司表示會把總部設在灣區，今年只有28.4%的公司願意這麼做。

Initialized Capital合夥人卡特勒（Kim-Mai Cutler）表示，這個結果並不令人感到訝異，因為他們在灣區投資的公司數量，在過去七年間逐年遞減。在他們的投資組合中，在灣區設立總部的公司以2014年最多，四分之三的資金都集中在這裡。

卡特勒說：「從所得稅和經濟的⻆度來看，我認為舊金山灣區應該有危機感，因為過去幾年企業出走都是說多於做，但現在我們真的看到它在發生。」

一些公司雖然正在考慮這類決定，但不代表他們會把總部搬往其他地區，相反地，會影響的是他們下一批招聘的員工會在哪裡工作。以舊金山房地產租賃網站Zumper為例，他們計畫今年招聘100名員工，執行長喬治阿德斯（Anthemos Georgiades）表示，他還不確定是要在本地、美國其他分公司，或是在全新的地點招聘新員工。

聽到邁阿密愈來愈受科技公司歡迎，喬治阿德斯透過推特聯絡邁阿密市長史瓦瑞茲（Francis Suarez），詢問他關於將邁阿密轉型為科技中心的計畫。史瓦瑞茲很快就回覆，與喬治阿德斯商討Zumper在當地設立分公司的可能。

卡特勒認為，企業和創業家對邁阿密的熱情可能被誇大了。她指出，史瓦瑞茲現在在做的事，本質上正是已故前舊金山市長李孟賢（Ed Lee）做過的事。李孟賢十年前為了招募更多矽谷科技公司北遷，大舉改變了舊金山的商業稅制。

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