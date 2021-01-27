加州死亡高峰期未過 7天歿3766人

加州的染疫死亡人數，目前仍然處於高峰，並未明顯下降。圖為加護病房內醫護正在為一名重症病人上呼吸機。(Getty Images)

加州 最近兩周的疫症住院人數持續下降，單日新增確診病例也大幅減少；紐森州長因此在25日突然宣布取消全加州正在實施的居家令。不過，其他疫情曲線開始壓平，但疫症死亡人數卻仍處於高峰期。過去七天，全加州共3766人病歿，平均每天538人死亡，這是加州自疫情爆發以來的死亡人數最高的一周。

加州兩周前的住院人數出現高峰，但過去14天住院人數每天減少300人，到24日那天，全加州的住院人數已下降至1萬7432人，比之前兩周減少了20%。

加州的確診率也大幅下跌，過去一周已跌至8%，而兩周前則是14%。加州過去一周，平均每天的新增確診病例是2萬8180例，是12月第二周以來最低的。

但是，加州的疫症死亡人數卻未見回降，仍然處於峰頂。截至25日，加州在1月之內已有1萬1500人死亡，雖然這個月仍有六天，但這個月已經是加州疫症爆發以來死亡最多的一個月。

本月25日加州新增死亡434人，但過去七天平均每天538人死亡，這一周是加州死亡人數最多的一周。

灣區 的死亡人數一直比南加 州少，但25日這天矽谷所在的聖他克拉拉縣共53人死亡，成為全加州58個縣之死亡最多的第三個縣。

灣區的人口只占全加州的五分之一，但在全加州的死亡人數中，每10人只有1人來自灣區；在人口占全加州一半的南加州，在加州的死亡人數中，每死亡三人就有兩人來自南加州。

聖他克拉拉縣25日的累計死亡人數突破1200人，在全加州中排第六；排在前面的五個縣全部位於南加州，其中以洛杉磯縣最多，累計死亡人數超過1萬5000人。

全美25日的累計死亡人數突破42萬人，目前平均每天仍有3000人死亡。