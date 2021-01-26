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加州華裔勞工廳長蘇維思 獲任聯邦勞工部副部長

編譯組／綜合25日電
加州勞工廳廳長蘇維思將出任勞工部副部長。（電視新聞截圖）
加州勞工廳廳長蘇維思將出任勞工部副部長。（電視新聞截圖）

彭博（Bloomberg）報導，三位知情人士透露，拜登總統計畫任命加州勞工廳廳長華裔蘇維思（Julie Su）為美國勞工部副部長，蘇維思已表示願意接受，預料任命最快將於26日正式宣布。

據了解，由於拜登屬意由波士頓市長偉殊（Marty Walsh）接掌勞工部，甄選過程初期，在亞裔立法委員和支持者團體呼籲拜登過渡小組任命蘇維思為勞工部長的情況下，蘇維思一度拒絕擔任副手。

蘇維思數十年來不斷為低薪社區和移民社區爭取權利，在勞工領袖和勞工維權人士中擁有極高的評價。她最初擔任民權律師，過去十年來一直在加州政府擔任公職。蘇維思於2019年接掌加州勞工廳，負責在前所未有的勞動力危機中維持龐大的加州政府運作。

蘇維思過去一年在加州勞工廳的作為，將在參議院確認過程中接受審查。身為監督支付加州民眾失業金的勞工廳負責人，她可能會因為未能防止失業金詐騙和拖延處理失業金申請的問題受到批評。

如果能順利獲得參議院確認，蘇維思將成為拜登修復美國經濟、確保美國人能安全返回職場的一個重要助力。

傳統上，勞工部副部長負責為1萬5000名內閣機構員工處理日常事務，還要執行總統和各部會首長要求優先執行的事項。這個職務對政府政策的影響力，會根據在任者的專業背景和政府需求有所不同。內部人士指出，蘇維思的勞工律師背景將補充沃許的不足。

勞工部 加州 拜登

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