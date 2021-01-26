舊金山市長布里德宣布：戶外用餐1/28重啟

市長布里德感謝市民和商業為控制疫情而做出巨大犧牲。（市府直播視頻截圖）

隨著州府取消舊金山 灣區自去年12月17日起實施的「區域性居家令」，舊金山市長布里德（London Breed）和公共衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）於1月25日下午的記者會上宣布，市府將從1月28日上午8時開始重開包括戶外用餐在內的部分商業。

目前，舊金山處於州府「更安全經濟藍圖」當中最嚴格的紫色層。舊金山的商業重開仍然需要控制在紫色層允許範圍內。市府還將採取一些額外的防疫措施。

可以重開的商業活動包括：

•室內和戶外個人服務。比如，美髮美甲沙龍、理髮店、紋身店、穿孔和按摩服務。員工和顧客須始終佩戴口罩。

•戶外用餐。一張餐桌最多可容納兩戶家庭，不超過6人。餐桌之間的障礙物不能再作為距離餐桌之間6英呎或以上的替代物。除唱歌和管樂器表演外，允許其它現場娛樂活動。

•戶外博物館和動物園。動物園容量上限為50%。

•戶外家庭康樂中心。比如，輪滑場和溜冰場（25%容量）、微型高爾夫、卡丁車、彩彈遊戲等。

•露天船隻和旅遊巴士。如果保持社交距離 ，可最多搭乘12名乘客。

•小型戶外聚會。如果保持社交距離且不進行現場飲食，最多可容納3個家庭（最多12人）。如果需要現場飲食，最多容納兩個家庭（最多6人）。

•室內健身 。教練與學員一對一室內面對面訓練被允許恢復，不超過3人，即學員、教練和一名支援性工作人員。

•室內葬禮。最多可容納12人。

下列活動可擴大業務能力：

•獨立的雜貨店。容量可從35%提高到50%。

•零售店鋪。比如，狗美容、鞋店、電子產品和類似維修服務，容量可從20%提升至25%。封閉式購物中心的公共區域和美食區必須保持關閉。

•酒店和旅館。可接受州內和州外客人的旅遊預訂。灣區以外的客人需要隔離10天，並且必須預訂10天或更長時間進行隔離。室內健身房、會議室、舞廳和餐廳必須關閉，但戶外餐廳可以恢復，客房服務可以繼續。

•戶外健身。只要滿足社交距離，上限可從12人提高到25人。

•青少年體育。允許沒有觀眾的青少年體育賽事。州府允許的紫色層低接觸性青少年體育可以恢復，如跳舞、騎自行車、無接觸武術、草地保齡球或地滾球。參加者需保持社交距離和戴口罩。

•戶外康樂活動。最多可以容納三個家庭保持社交距離共同參與低接觸運動。比如，遠足、騎自行車、跳舞、球類、飛碟。

•高爾夫和網球。允許四人制高爾夫，限制為每輛車只搭載同一家庭成員，並錯開發球時間。允許網球雙打，但僅限於每對雙打組合來自同一個家庭。匹克球仍限於單打。

•戶外宗教和政治集會。取消了200人上限。

舊金山將繼續執行州府首次提出的要求，限制非必要商業在晚上10時到次日晨5時之間營業，或任何人在家庭以外與其他家庭的成員聚會。在此期間，市民可以出於任何其它原因離開家裡。這一要求將一直生效，直到舊金山從紫色層被調降到紅色層。