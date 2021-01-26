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大氣河風暴預警 聖他克魯茲5000居民撤離

編譯組／灣區25日電
氣象局發布暴洪預警，下令聖他克魯茲5000名居民撤離，嚴防土石流。(圖取自臉書)
氣象局發布暴洪預警，下令聖他克魯茲5000名居民撤離，嚴防土石流。(圖取自臉書)

氣象預報員表示，強力大氣河風暴將席捲灣區和海岸地區，預計將自26日晚間開始，挾帶著比先前預期更多的雨量，增加停電、樹木倒塌與可能致命土石流風險。當局已於25日對聖他克魯茲山地區下達撤離令，要求約5000人自此地疏散。這可能是該地區近年來雨量最大的一周。

國家氣象局指出，隨著風暴越來越近，大部分地區預估降雨量將達3-5英吋，主要發生在周三與周四；海拔較高地區降雨量可達5-8英吋；聖他克魯茲山脈部分地區降雨量可能高達10英吋、Big Sur最高雨量可達13英吋。相較之下，自7月1日以來，聖荷西僅降雨1.2英吋；屋崙降雨2.4英吋；舊金山3.2英吋。蒙特瑞國家氣象局氣象學家梅勒(Matt Mehle)分析，雨水量比預想來得多，已有一段時間沒發生過如此規模的暴風雨。

加州消防局與聖他克魯茲縣警局官員於25日上午發布撤離命令，要求居住在聖他克魯茲山區Felton、Ben Lomond、Brookdale、Boulder Creek以及沿著1號高速公路Davenport以北Swanton地區，以及其他鄰近鄉村地區，共約2800個家庭、5000名居民疏散。

去年8月一系列雷電山火，釀成鄰近地區8萬6509英畝土地燒毀、1490棟建築物摧毀，包括Bonny Doon至州立Big Basin紅木公園地區房屋與商業都受到波及。加州消防局聖馬刁-聖他克魯茲部門隊長朗金(Ian Larkin)表示，請民眾注意警示，離開危險區域，「你將不會聽到土石流來臨的聲音。當聽到它發生的聲音時，已經太遲了。」有關疏散令範圍，可上網https://community.zonehaven.com/查詢。

朗金表示，民眾可望於本周末返家。聖他克魯茲在三個地點設置臨時緊急聯絡站：位在Felton的San Lorenzo Valley高中、Davenport地區太平洋小學、Scotts Valley社區中心，提供浴室、充電站、食物，及紅十字會人員駐站。

聖他克魯茲縣發言人霍平(Jason Hoppin)表示，土石流可在幾秒鐘之內，將數千噸土壤、樹木、岩石與其他碎石推落山坡，在陡坡附近的房屋面臨最大土石流風險。聖縣副警長克拉克(Chris Clark)說，這是大家不願意看到的風暴，請確保自身安全，他再次強調民眾必須遵守疏散命令。

風暴 加州 灣區

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