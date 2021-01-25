大氣河周二抵灣區 大雨、低溫、強風 乾燥區恐爆土石流

根據24日氣象預報，大氣河(atmospheric river)將於26日（周二）抵達灣區 ，將帶來大雨、低溫和強風，增加停電風險，並可能在乾燥地區出現土石流。除了為舊金山灣區帶來暴雨，這次冬季暴風也會為塞拉山脈帶來6英尺的新雪。

預計在24日（周日）陣雨與周一沿海強風之後，周二開始降雨。國家氣象局氣象學家表示，整個海灣地區於周二和周三將出現大雨。導因於一條大氣河帶動，從北灣開始，直到周四再向中部海岸及聖他克魯茲移動。

氣象學家彼得森(Drew Peterson)表示，今年冬天至今氣候乾燥，所有人都希望下雨。但大氣河所帶來的雨量不完全有利，可能會釀成災害。官員警告居民，必須小心濕滑道路、倒下樹木與可能的地區性水災。

灣區內陸周末氣溫可能於晚間低至30多度，蒙特瑞較高山峰可能降雪 。周日潮濕又冷，下周末仍是有雨的周末。灣區大部分地區入夜低溫將達30-40多度，北灣內陸山谷於周二清晨將在零度以下，聖他路薩地區會降至28度，創下史上最低夜晚溫度記錄。

此外，國家氣象局預報員警告，隨著大氣中的河水進入塞拉山脈，預計會有數英尺積雪，高峰地區沿著山頂可達5-6英尺雪量。

氣象局已發出周一及周二的氣象警告，50號公路及I-80公路可能封閉，下周末駕車上山則將需上雪鏈。加州 公路巡警提醒民眾，若計畫旅行經過該地區，必須作好可能會有行程延誤、道路管制及封路的準備。可能會降雪數英尺。強風引發積雪飄移，駕駛視線差，雪崩威脅加劇。

儘管舊金山灣區已陷入嚴重乾旱，塞拉山區今年已出現降雪。加州水資源局12月30日(冬季第一天)進行積雪調查顯示，積雪量截至當日為止已達平均積雪量93%。