我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區加護空床率回升至23% 有望解封？

CDC：疫苗不足的情況 會持續到3月底

大氣河周二抵灣區 大雨、低溫、強風 乾燥區恐爆土石流

編譯組╱灣區 24日電

根據24日氣象預報，大氣河(atmospheric river)將於26日（周二）抵達灣區，將帶來大雨、低溫和強風，增加停電風險，並可能在乾燥地區出現土石流。除了為舊金山灣區帶來暴雨，這次冬季暴風也會為塞拉山脈帶來6英尺的新雪。

預計在24日（周日）陣雨與周一沿海強風之後，周二開始降雨。國家氣象局氣象學家表示，整個海灣地區於周二和周三將出現大雨。導因於一條大氣河帶動，從北灣開始，直到周四再向中部海岸及聖他克魯茲移動。

氣象學家彼得森(Drew Peterson)表示，今年冬天至今氣候乾燥，所有人都希望下雨。但大氣河所帶來的雨量不完全有利，可能會釀成災害。官員警告居民，必須小心濕滑道路、倒下樹木與可能的地區性水災。

灣區內陸周末氣溫可能於晚間低至30多度，蒙特瑞較高山峰可能降雪。周日潮濕又冷，下周末仍是有雨的周末。灣區大部分地區入夜低溫將達30-40多度，北灣內陸山谷於周二清晨將在零度以下，聖他路薩地區會降至28度，創下史上最低夜晚溫度記錄。

此外，國家氣象局預報員警告，隨著大氣中的河水進入塞拉山脈，預計會有數英尺積雪，高峰地區沿著山頂可達5-6英尺雪量。

氣象局已發出周一及周二的氣象警告，50號公路及I-80公路可能封閉，下周末駕車上山則將需上雪鏈。加州公路巡警提醒民眾，若計畫旅行經過該地區，必須作好可能會有行程延誤、道路管制及封路的準備。可能會降雪數英尺。強風引發積雪飄移，駕駛視線差，雪崩威脅加劇。

儘管舊金山灣區已陷入嚴重乾旱，塞拉山區今年已出現降雪。加州水資源局12月30日(冬季第一天)進行積雪調查顯示，積雪量截至當日為止已達平均積雪量93%。

灣區 降雪 加州

上一則

金山灣區加護空床率回升至23% 有望解封？

延伸閱讀

金山灣區加護空床率回升至23% 有望解封？

金山灣區加護空床率回升至23% 有望解封？
灣區新增2083例 82人病歿

灣區新增2083例 82人病歿
金山灣區罕見強風釀5山火 居民急撤 5.3萬戶斷電

金山灣區罕見強風釀5山火 居民急撤 5.3萬戶斷電
遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」
空姐跨年夜陳屍飯店浴缸 傷痕累累疑似遭集體性侵亡

空姐跨年夜陳屍飯店浴缸 傷痕累累疑似遭集體性侵亡
印尼領海 撈到中國水下無人機？

印尼領海 撈到中國水下無人機？

熱門新聞

舊金山市區天空22日出現一道美麗完整的彩虹。天氣預報說，本周末至下周四，將有三場暴風雨來襲，下周三將會降下本雨季最大的一場雨。（本報記者李晗／攝影）

今年最大暴風雨下周來 大氣河流襲灣區

2021-01-23 00:32
拜登就職典禮中，特勤人員David Cho（右）屢屢出現在電視畫面上。（視頻截圖）

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

2021-01-21 10:09
陳子平教授已經接種第一針疫苗。（陳子平提供）

疫苗誰不該打？有效多久？舊金山加大傳染病學教授解惑

2021-01-18 00:19
加州目前還有約200萬劑疫苗還未使用。（Getty Images）

加州尚有200萬劑疫苗 為何稱不夠用？

2021-01-18 14:47
加州衛生廳長加利(Dr. Mark Ghaly)19日說，加州的疫情激增浪潮開始減退，最困難的時刻已經過去。(Getty Images)

加州希望終於出現 確診變少、病毒傳播力減慢

2021-01-19 23:09
專家指出，必須在出現更多變種病毒前讓民眾接種疫苗。（美聯社）

新冠變種病毒遍及加州 醫：疫苗急需擴大接種

2021-01-18 23:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復

川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復
拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購

拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購
亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判

亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判
陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點

陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點
「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先

「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先