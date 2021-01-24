醫護、長者還沒打…超前為教師打疫苗 南灣醫院違規

聖荷西的Good Samaritan醫院，違規為一個學區的教師先行接種疫苗，正受縣衛生局的調查，有可能減少疫苗配給。(Getty Images)

由於疫苗 供應不足，矽谷 爆發一起違規接種事件。聖荷西一家醫院，為矽谷一個學區 的教師接種了疫苗，但按照州和縣衛生局的規定，目前還未輪到教師注射，因此有關醫院屬違規接種，因此被縣衛生局調查，並可能被減少原定的疫苗配給。

事件發生於矽谷的洛斯蓋圖聯合學區(Los Gatos Union)，這是矽谷一個富裕學區，只有初中和小學生共3200人。在疫情爆發後，該學區曾為Good Samaritan醫院的醫護人員籌款，也因此，學區的教師獲得醫院的優先注射。

學區學監強森(Paul Johnson)，本周四(21日)向全學區的教師發出電郵，通知他們一個「令人興奮的發展」，Good Samaritan因為與醫院的良好關係，開始為教師接種疫苗，還呼籲教師立即預約注射。

事件立即引起學區以外的關注，醫院也立即受到批評，被指不應違規，提早為教師注射。一些教師也認為教師搶在醫護人員和65歲以上老人之前注射，在道德上也過不去。

事件發生後，醫院辯解說院方在事件上出現錯誤，但又說醫院不是因為學區為醫院籌款而給予教師優先注射。但縣衛生局23日已展開調查，如果證實醫院違規，醫院可能受到處分，包括減少原來給醫院的疫苗數量。

聖他克拉拉縣至今獲發14萬5074劑疫苗，其中Good Samaritan醫院獲6585劑，按照州政府的規定，1A階段先為醫護人士注射，1B階段則為65歲以上人士注射。院方一度解釋說，因為沒有找到合適的1A人士注射，所以就找了教師注射。不過批評者指出，醫院不應在65歲以上人士之前為教師注射。