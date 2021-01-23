14名退休法官致函紐森 促任命劉弘威為加州檢察長

劉弘威獲眾多司法界資深人士的支持。（圖片取自加州最高法院官網）

加州14名退休法官近日聯名致信州長紐森（Gavin Newsom），要求任命華裔的加州最高法院大法官劉弘威（Goodwin Liu）為加州檢察長，填補貝塞拉（Xavier Becerra）前往華府擔任聯邦衛生與公共服務部部長之後留下的空缺。

14名退休法官當中有3人曾在加州最高法院擔任大法官。包括：陳惠明（Ming Chin）、韋德加（Kathryn Mickle Werdegar）、莫雷諾（Carlos Moreno）。他們稱讚劉弘威具有「真正的智慧和法律專長」。

聯名信稱：「任命劉弘威法官為檢察長，將有力地表明你（紐森）對多元化、卓越和法治的承諾，以及你希望加州人民擁有一流法律界代表的願望。他將與你並肩作戰，駕馭和克服加州和我們國家面臨的前所未有危機。」

撰寫這封聯名信的加州北區聯邦地方法院退休法官福格爾（Jeremy Fogel）透露，總統拜登提名 貝塞拉擔任聯邦衛生與公共服務部部長時，他一直與劉弘威合作推進一個研究聯邦法律事務專員多樣性的項目。福格爾認為，劉弘威如果擔任加州檢察長，在刑事司法系統種族不公等問題上「可以更直接、不道歉地參與」。

聯邦國土安全部前部長、加州大學 前任總校長納波利塔諾（Janet Napolitano）日前也向紐森喊話，呼籲紐森效仿拜登提名聯邦上訴法院法官賈蘭德（Merrick Garland）擔任聯邦司法部長的模式，任命劉弘威為加州檢察長。

劉弘威自2011年起擔任加州最高法院大法官。至記者截稿時，他本人還沒有做出回應。

加州檢察長一職經常是更高民選官員職位的一個重要階梯。曾於2011年1月3日至2017年1月3日擔任加州檢察長的賀錦麗（Kamala Harris），在2016年成功競選聯邦參議員並於2017年就職，又在2020年11月當選副總統並於2021年1月20日宣誓就職。從2017年1月接替賀錦麗擔任加州檢察長的貝塞拉，則被總統拜登提名為聯邦衛生與公共服務部部長。

不過，劉弘威迄今為止沒有公開表達過仿效前任走上政壇的願望。

紐森沒有透露何時會公布貝塞拉的繼任者。貝塞拉暫時沒有辭去加州檢察長一職，因為他在聯邦參議院的確認聽證會可能還要幾周甚至更長時間。

加州最高法院上周駁回了南加州聖伯納汀諾縣對紐森「居家避疫令」的質疑。根據法庭記錄，劉弘威沒有參與判决。雖然法庭記錄沒有給出劉弘威回避的理由，但這可能是一個訊號，說明紐森正在權衡是否對劉弘威作出任命。