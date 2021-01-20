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金山灣區罕見強風釀5山火 居民急撤 5.3萬戶斷電

編譯組／灣區19日電
南灣聖他克魯茲山區19日爆發數起山火。(取自推特)
南灣聖他克魯茲山區19日爆發數起山火。(取自推特)

灣區18日夜到19日晨，吹罕見的冬季強風，多地的風速接近100哩；強風吹倒樹木和電線，造成廣泛破壞，在南灣聖他克魯茲山區和半島區南邊的聖馬刁縣，強風造成至少五場山火。強風還造成灣區5萬3000戶斷電。

氣象局的氣象學家蓋斯(Roger Gass)說，19日清晨吹的是離岸風，這是從內陸吹向海洋的熱風，通常只見於9月和10月，很少在1月出現，2014年曾經出現過，但沒有像19日這樣的高風速。由於是從內陸吹出來的乾燥熱風，所以在吹倒電線之後，容易導致山火。

太平洋瓦電(PG&E)在19日清晨7時30分報告說，灣區有5萬3000戶斷電，包括舊金山1746戶，東灣2萬3232戶，半島區6322戶，南灣1萬7865戶，以及北灣3864戶。

19日清晨，北灣蘇諾瑪縣(Sonoma)的聖他菲地熱區的風速高達97哩，納巴縣北面雷克縣(Lake)95哩，東灣戴亞布洛山(Mt. Diablo)84哩，南灣Umunhum山78哩。氣象局向灣區1000呎以上山區發出強風警報，到了下午，風速開始減弱；強風警報也在下午6時撤消。

南灣聖他克魯茲山區，至少發生10多起山火，州防火廳說，在18日凌晨至19日清晨的12小時內，接到12起山火的報告，每起山火焚燒的面積都在100英畝以下；但多起山火因為逼近部分民居，加上吹強風，所以消防當局下令部分地區的居民緊急撤離。

山火發生的地區，是去年夏天發生「CZU大型山火」的焚燒地點，災場包括了聖他克魯茲縣和聖馬刁縣，當時大火焚燒的面積超過8萬英畝，1500棟建築物被焚。

灣區19日清晨吹罕見的冬季強風，風速接近100哩。圖為氣象局發在的灣區各地的風速...
灣區19日清晨吹罕見的冬季強風，風速接近100哩。圖為氣象局發在的灣區各地的風速，最高達97哩。(取自推特)
強風吹倒樹木，壓住一輛汽車。(取自推特)
強風吹倒樹木，壓住一輛汽車。(取自推特)
南灣聖他克魯茲山區19日爆發數起山火。(取自推特)
南灣聖他克魯茲山區19日爆發數起山火。(取自推特)

山火 灣區 舊金山

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