我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

卸任前夕 白宮官員：川普特赦巴農

加州希望終於出現 確診變少、病毒傳播力減慢

收到有過敏性問題批次莫德納疫苗 灣區5縣停用

記者黃少華／舊金山報導
超過33萬劑莫德納新冠疫苗的藥物已經分發到加州287個供應商。（Getty Images）
超過33萬劑莫德納新冠疫苗的藥物已經分發到加州287個供應商。（Getty Images）

加州公共衛生廳傳染病防治中心副主任和州府流行病學專家潘靄醫師（Dr. Erica S. Pan）警告，稱批號為41L20A的莫德納（Moderna）新冠疫苗可能會讓接種者產生嚴重過敏反應。灣區五個縣表示，縣內的疫苗供應機構接收到了這一批次的疫苗，已暫停使用。

這五個縣分別是舊金山縣、馬連縣、阿拉米達縣、聖他克拉拉縣、康曲柯士達縣。

根據舊金山疫情指揮中心的聲明，從這一批次的疫苗中獲得了8000劑。聲明稱：「這些劑量已經分發給舊金山公共衛生局疫苗接種實體單位，如查克柏格舊金山總醫院。該醫院正在為患者接種疫苗。還有Laguna Honda醫院，本市的臨時醫護人員疫苗接種診所，以及社區和非牟利診所。我們知道舊金山的一些醫療機構也收到了批號為041L20A的一些劑量。」

出於謹慎考慮，舊金山縣已經停止使用這部分疫苗。不過，舊金山縣暫未有替代方案，並且會在疫苗短缺之際對完成預定的注射任務產生影響。

阿拉米達縣在推特上表示，當地疫苗供應機構確實收到了部分屬於這一批次的疫苗。推特上顯示：「阿拉米達縣供應商現時沒有向公共衛生部門報告异常疫苗反應。」

康曲柯士達縣指出，他們收到了3700劑這一批次的疫苗。其中3100劑尚未被分發出去。另外600劑被分發給一家社區醫療機構。現時尚不清楚這家社區醫療機構是否在州府發出警告前，就從該批次中為公眾接種過任何劑量的疫苗。

聖他克拉拉縣收到了2萬1800劑。據報告，聖他克拉拉縣沒有任何人接種過這批藥疫苗。

馬連縣表示，他們於1月11日收到了1200劑這一批次的疫苗。截至1月15日，所有劑量的疫苗都通過疫苗診所（大規模疫苗接種點）分發。

馬連縣在聲明中稱：「我們的大規模疫苗接種場所，要求所有接種疫苗的個人在現場停留15-30分鐘，以便進行疫苗接種後觀察和監測。我們還並沒有報告說，在哪一些接種了這批莫德納疫苗的人中，會出現嚴重的過敏反應。」

疫苗 舊金山 過敏

上一則

金山3萬人接種 大部分只注射第一劑 市長喊缺貨

下一則

金山灣區罕見強風釀5山火 居民急撤 5.3萬戶斷電

延伸閱讀

新州公衛緊急狀態再延 擬允許牙醫為民眾打疫苗

新州公衛緊急狀態再延 擬允許牙醫為民眾打疫苗
杜特蒂願接種中國疫苗 但不願公開施打

杜特蒂願接種中國疫苗 但不願公開施打
紐約州請求單獨從輝瑞購買疫苗 輝瑞：須聯邦政府批准

紐約州請求單獨從輝瑞購買疫苗 輝瑞：須聯邦政府批准
白思豪：庫存將耗盡 若不增加供應 接種點周四晚關閉

白思豪：庫存將耗盡 若不增加供應 接種點周四晚關閉
專家：特定批次莫德納疫苗 引發過敏

專家：特定批次莫德納疫苗 引發過敏
紐約州已打百萬劑…葛謨致函輝瑞 想單獨買新冠疫苗

紐約州已打百萬劑…葛謨致函輝瑞 想單獨買新冠疫苗

熱門新聞

陳子平教授已經接種第一針疫苗。（陳子平提供）

疫苗誰不該打？有效多久？舊金山加大傳染病學教授解惑

2021-01-18 00:19
全美本周的單日死亡人數突破4000人。1月12日那天創下4400人死亡的紀錄。(Getty Images)

加州新冠死亡數激增 好消息是…住院人數變少了

2021-01-15 23:20
加州正式宣布65歲以上民眾可開始接種新冠疫苗。（美聯社）

加州65歲以上 最快本周能打新冠疫苗了

2021-01-13 23:03
加州目前還有約200萬劑疫苗還未使用。（Getty Images）

加州尚有200萬劑疫苗 為何稱不夠用？

2021-01-18 14:47
截至16日，加州只獲分配300萬劑疫苗，遠遠不能滿足加州65歲以上長者的需求。(Getty Images)

加州疫苗分配發放一片混亂 預約網站和電話都擠爆

2021-01-17 00:32
加州大型球場和停車場將設置疫苗接種站，以加快疫苗接種速度。（美聯社）

加州居家令 灣區等3個地區無限期延長

2021-01-12 22:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭
不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡
拜登就職日即提移民改革：1月1日前入境的無證客 8年可入籍

拜登就職日即提移民改革：1月1日前入境的無證客 8年可入籍
川普之前 蓄意缺席繼任者就職典禮的還有這三位總統

川普之前 蓄意缺席繼任者就職典禮的還有這三位總統
準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國

準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國