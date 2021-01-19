收到有過敏性問題批次莫德納疫苗 灣區5縣停用

超過33萬劑莫德納新冠疫苗的藥物已經分發到加州287個供應商。（Getty Images）

加州公共衛生廳傳染病防治中心副主任和州府流行病學專家潘靄醫師（Dr. Erica S. Pan）警告，稱批號為41L20A的莫德納（Moderna）新冠疫苗 可能會讓接種者產生嚴重過敏 反應。灣區五個縣表示，縣內的疫苗供應機構接收到了這一批次的疫苗，已暫停使用。

這五個縣分別是舊金山 縣、馬連縣、阿拉米達縣、聖他克拉拉縣、康曲柯士達縣。

根據舊金山疫情指揮中心的聲明，從這一批次的疫苗中獲得了8000劑。聲明稱：「這些劑量已經分發給舊金山公共衛生局疫苗接種實體單位，如查克柏格舊金山總醫院。該醫院正在為患者接種疫苗。還有Laguna Honda醫院，本市的臨時醫護人員疫苗接種診所，以及社區和非牟利診所。我們知道舊金山的一些醫療機構也收到了批號為041L20A的一些劑量。」

出於謹慎考慮，舊金山縣已經停止使用這部分疫苗。不過，舊金山縣暫未有替代方案，並且會在疫苗短缺之際對完成預定的注射任務產生影響。

阿拉米達縣在推特上表示，當地疫苗供應機構確實收到了部分屬於這一批次的疫苗。推特上顯示：「阿拉米達縣供應商現時沒有向公共衛生部門報告异常疫苗反應。」

康曲柯士達縣指出，他們收到了3700劑這一批次的疫苗。其中3100劑尚未被分發出去。另外600劑被分發給一家社區醫療機構。現時尚不清楚這家社區醫療機構是否在州府發出警告前，就從該批次中為公眾接種過任何劑量的疫苗。

聖他克拉拉縣收到了2萬1800劑。據報告，聖他克拉拉縣沒有任何人接種過這批藥疫苗。

馬連縣表示，他們於1月11日收到了1200劑這一批次的疫苗。截至1月15日，所有劑量的疫苗都通過疫苗診所（大規模疫苗接種點）分發。

馬連縣在聲明中稱：「我們的大規模疫苗接種場所，要求所有接種疫苗的個人在現場停留15-30分鐘，以便進行疫苗接種後觀察和監測。我們還並沒有報告說，在哪一些接種了這批莫德納疫苗的人中，會出現嚴重的過敏反應。」