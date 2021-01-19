金山3萬人接種 大部分只注射第一劑 市長喊缺貨

舊金山已經有約3萬人接種新冠疫苗。（記者李晗 / 攝影）

舊金山 已經有接近3萬人接種了新冠疫苗 ，其中大部分只打了第一針，還在等待第二針。市長布里德（London Breed）公開喊話，透露舊金山疫苗非常「缺貨」，將在本周內就用完。

1月19日，舊金山首度公佈了全市疫苗接種的線上數據庫（Dashboard）。截至最新的數字，全市已經有超過2萬8500人接種了新冠疫苗，大約佔全市人口的3.3%。這部分人中，只有約6300人已經接種了第二針，也就是大部分已經接種疫苗的人士，都只是打了第一針而已。

詳細的數據可以上網查看：https://data.sfgov.org/stories/s/COVID-19-Vaccinations/a49y-jeyc/。最新的公布的數字是兩天以前的數字。

但是舊金山的疫苗供應情況也不樂觀。從去年12月中開始，舊金山開始為前線醫護接種，隨後接種範圍擴大至長期住院病患以及65歲以上的長者。在19日的疫情 簡報會上，市長布里德表示，衛生部門的疫苗將會在本周四（1月21日）用完，但是其他醫療機構的疫苗接種還是會繼續。

就供應而言，舊金山至今已經獲得了10萬劑的疫苗，這裡包含了每個人兩針的劑量。但是全舊金山符合第一輪接種疫苗的人數大約是21萬人，因此現有的疫苗數量遠遠不夠。這21萬人中，有大約8萬至9萬人是前線醫護，1萬人左右是居家照護（in-home care）的醫療工作人員，另外還有11萬人左右是65歲以上的長者。

布里德表示，舊金山現在剩下還沒打的疫苗都將在本周內用完。衛生部門都已經全部定好日期，為民眾接種這部分餘下的疫苗，也就是說在本周內都會耗盡。

舊金山此前承諾會開啟三個大型疫苗接種中心。其中本周五正式開啟市立大學主校區的中心，屆時所有提供疫苗接種服務的醫療機構，像是Dignity、CPMC、Kaiser等等都會在中心內開始接種的服務。

同時，舊金山的疫苗接種短信通知系統也已經上線。註冊網址是：https://sf.gov/get-notified-when-youre-eligible-covid-19-vaccine。民眾註冊後可以得知自己是否屬於現行的疫苗接種範圍之內。同時如果輪到自己可以接種疫苗之後，民眾也會收到通知。