專家：特定批次莫德納疫苗 引發過敏

潘靄表示出於謹慎考慮而建議暫停分發批號為41L20A的莫德納新冠疫苗。（州府視頻截圖）

加州 公共衛生廳傳染病防治中心副主任和州府流行病學專家潘靄醫師（Dr. Erica S. Pan）於1月17日警告，批號為41L20A的莫德納（Moderna）新冠疫苗 可能會讓接種者產生嚴重的過敏 反應，目前處於調查階段。她建議州府及醫療機構暫停分發這一批疫苗。

潘靄說：「據報告，在一家社區疫苗接種診所接種了一批特定的莫德納疫苗後，可能出現的過敏反應比平時要多。有不到10個人需要24小時的醫療護理。出於極度謹慎的考慮，同時也認識到疫苗供應極為有限，我們建議供應商使用其它可用的庫存疫苗，暫停使用莫德納批號為041L20A的疫苗，直到疾控中心（CDC）、聯邦食品暨藥物管理局（FDA）、莫德納公司和州政府的調查完成。我們將於了解到更多資訊時提供更新。」

潘靄指出，接種新冠疫苗後出現過敏的人士，應該是在注射後的標準觀察時間內（15至30分鐘）出現嚴重過敏反應。不過，她沒有給出過敏反應的性質，也沒有給出疫苗發放地社區診所的確切名稱和地點。

然而，南加州聖地牙哥縣（San Diego County）衛生官員上周證實，在Petco公園的診所接種了莫德納新冠疫苗的六名醫護人員出現過敏反應。這一事件被正式向官府匯報之後，診所在過去一個周末關閉了幾個小時，改用另一批次的莫德納新冠疫苗。

CDC已經對接種新冠疫苗後出現過敏反應的情況發出應對指南。網址是https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/managing-anaphylaxis.html。

超過33萬劑莫德納新冠疫苗的藥物已經分發給了加州的287個供應商。這些疫苗於1月5日至12日抵達加州。潘靄說，關於莫德納新冠疫苗接種工作，加州還沒有接到任何其它與此有關群體或個人嚴重不良副作用的報告。

潘靄認為，雖然沒有疫苗是完全沒有風險的，但接種後發生嚴重不良副作用的風險非常小。雖然與莫德納新冠疫苗相關的不良反應數據較少，但一種類似的疫苗報告顯示，過敏反應的預期發生率約為十萬分之一。

莫德納公司、CDC和FDA都在進行調查。

州府表示，在受影響批次分發到的任何其它地點，均未發生其它與過敏反應有關的重大問題。現時尚未有資料顯示其它哪些地點接受了受影響批次的莫德納新冠疫苗。

這一消息發布之際，州府和各地方衛生官員正試圖加大新冠疫苗接種的劑量及加快接種速度。