金山灣區各縣長者打疫苗不同步 有的已注射 有的還沒開打

灣區各縣的65歲以上和75歲以上長者，何時才獲得疫苗注射？(Getty Images)

被困在家裡和等候了數個月的長者、最急於注射疫苗 。紐森州長13日宣布將輪到65歲以上人士注射，但大家都搞不明白，可到哪裡注射和何時才能獲得注射。舊金山 紀事報14日查問了灣區九縣的衛生局和主要提供疫苗注射的醫療系統，以下是各縣和各醫療系統的時間表和注射計畫。

值得注意的是，疫苗有限，而且主要透過各大醫療系統和各縣的健保 計畫進行注射，因此有沒有購買健保以及所屬健保組織有沒有成為注射地點，也要看各大健保組織和醫療系統的計畫而定。

●舊金山加大醫院(UCSF)：本周已開始為75歲以上人士注射，辦法是：已在MyChart系統登記的長者會獲得通知，並約定注射日期。沒有在MyChart登記的人，UCSF會另行通知。

●凱瑟醫院：現在仍未處理完1A階段的疫苗。因此屬於1B階段的長者暫時仍要等候，長者可上凱瑟官網查詢注射日期，網址是kp.org/covid。

●沙特醫院系統(Sutter)：新設立的網上登記和約定注射日期的網站，14日開始，網址是sutterhealth.org。75歲以上長者現在可以開始登記。75歲以上人士結束後，再輪到65歲以上人士。

除了醫療系統，各縣衛生局都可提供注射的資訊，包括有健保和沒有健保的長者、以及Medicare和Medi-Cal的會員。

●阿拉米達縣：還沒有開始為長者進行注射的服務。但長者可在縣衛生局的網頁登記，等候通知。

●康曲柯士達縣：已開始為75歲以上長者進行登記，包括有健保和沒有健保的人士。一旦約定了注射日期，還要視乎縣政府獲得配的疫苗數量而定何時注射，縣政府會在注射前通知。

●馬連縣：已完成1A階段, 長者的注射階段要到2月才能展開，且視乎縣府獲得分配多少疫苗。

●納巴縣：65歲以上長者的注射，要到2月才能開始，但也可能提早在1月底展開。

●舊金山：最快可於本周末開始為65歲以上人士注射。至於醫療系統進行的注射，全市共有14個注射中心，包括了查克柏格市總醫院和Laguna Honda醫院。為1.4萬名65歲以上人士提供健保的舊金山健保網(SF Health Network)開始接受登記，可上網sf.gov/covidvax 。

●聖馬刁縣：還沒有宣布何時開始為長者提供注射。

●聖他克拉拉縣：縣健保醫療系統(Country health & hospital system)已開始為75歲以上長者登記，並約定注射日期；其他的醫療系統包括巴洛阿圖基金會和凱瑟醫院也開始接受登記。

●蘇拉諾縣：下周開始為75歲以上長者登記。

●蘇諾瑪縣：1月底開始為75歲以上人士登記和注射。