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總統就職典禮前 加州部署千名國民兵保安

記者黃少華／沙加緬度報導
州長紐森簽署行政令並授權1000名加州國民兵保護州府重要基礎設施。（Getty Images）
州長紐森簽署行政令並授權1000名加州國民兵保護州府重要基礎設施。（Getty Images）

加州州長紐森（Gavin Newsom）於1月14日宣布，加州政府將在1月20日總統拜登的就職典禮前宣布額外的加強安全行動。其中就包括簽署行政令，授權部署1000名加州國民兵保護州府重要的基礎設施，包括加州議會大樓。

華府的國會大樓於1月6日遭到暴徒襲擊後，聯邦調查局（FBI）警告，全國50個州的州府面臨針對性的暴力威脅。

紐森說：「我們在國會大廈看到的是，對國家和賴以建立的自由採取的不民主和不合理的攻擊。我們非常認真對待這一問題，部署大量資源保護公共安全、關鍵基礎設施和第一修正案的權利。加州將採取一切必要措施保護公共安全和民主原則，不會容忍暴力。這就是為什麼，我今天與加州公路巡警和緊急服務辦公室一起啟動加州國民兵，保護州議會大樓及其周邊的重要州基礎設施。」

紐森強調要確保大選結果得到尊重，並且任何抗議活動都做到非暴力。他說：「鑒於上周在我國首都發生的事件，加州正在採取重要措施，保護州議會大廈和整個州府的公共安全。州府行動中心正積極與聯邦、加州和地方執法機構合作，評估威脅，分享情報和資訊，以確保這些不光彩的行為不會在這裡重演。」

為了準備和應對任何可信的威脅，州府行動中心將於未來幾天內協調24小時全天候的行動和互助請求。執法協調中心（LEOC）將啟動最高級別預警，以協調整體執法和公眾安全需求。加州公路巡警和加州總務廳在州議會大廈周邊安裝了一道6英呎長的鐵絲網圍欄，以確保州議會大樓的安全。

州府通過州長緊急服務辦公室、加州公路巡警和加州國民兵，與全加州各地的安全和情報機構保持密切聯繫，並不斷監測和應對可能出現的對州府的威脅。

紐森團隊還與地方、加州和聯邦各級執法部門以及私營機構（包括社交媒體公司）密切協調，以確保仇恨團體和國內恐怖分子不會利用他們的平台組織或傳播錯誤資訊、造謠或進行文宣。

加州 國民兵 拜登

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