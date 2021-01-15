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舊金山市長布里德提名朱嘉文 出任金山行政官

記者李晗／舊金山報導
估值官朱嘉文（左）獲得市長提名，出任舊金山行政官。圖為2019年朱嘉文宣誓就職估值官。（記者李晗/攝影）
估值官朱嘉文（左）獲得市長提名，出任舊金山行政官。圖為2019年朱嘉文宣誓就職估值官。（記者李晗/攝影）

舊金山政壇迎來重大人事變動。僅次於市長、全市非民選類別的最高級別官員——行政官（City Administrator）的華人提名人選正式出爐。

1月14日，舊金山市長布里德（London Breed）突然宣佈，將提名現任舊金山估值官朱嘉文（Carmen Chu）出任舊金山行政官。早前市政府陷入腐敗醜聞，多位高官落馬並且遭到聯邦司法部起訴，時任行政官凱利（Naomi Kelly）也在稍早前辭職。

行政官統領全市25個局級部門，以及多個市府辦公室，是僅次於市長、排名第二的行政職位。朱嘉文的任命需要獲得議會通過才能生效。市府行政官的職位採用的是合約制，年薪超過30萬。

朱嘉文對於獲得提名感到榮幸。她說，行政官的職能很大，如同舊金山日常運作之中的「脊骨」（backbone）。她強調在自己的公務生涯中，看到了政府能夠為民眾帶來的正面影響，期待繼續為舊金山服務。

布里德表示，非常驕傲提名朱嘉文出任行政官。她指出，在疫情期間，朱嘉文除了擔任估值官的工作之外，也積極參與全市經濟復甦的工作指導，實際擔綱的責任遠比估值官要多。她有信心朱嘉文能夠帶領舊金山走出疫情陰霾，加快復甦。

朱嘉文在舊金山政壇打拚多年。對於華裔社區而言，她的名字並不陌生。朱嘉文來自南加州，父輩是香港移民，她能夠說流利的粵語。她在舊金山市政府內從預算辦公室職員開始做起，隨後2007年獲得時任舊金山市長紐森（Gavin Newsom）委任，出任日落區市議員，並且成功當選連任。

然後在2013年，朱嘉文獲得時任市長李孟賢（Ed Lee）的委任，出任舊金山估值官，主管舊金山的稅務、房地產估值的工作，連任至今。朱嘉文的丈夫是舊金山消防員許為明（Scott Hua），二人育有一女。

朱嘉文是舊金山政治光譜中「溫和派」的堅實成員，與市長布里德屬於同一陣營。2017年李孟賢過世時，朱嘉文也盛傳是參選市長的人選。

如果提名任命獲得通過，朱嘉文將成為舊金山第三位華裔的行政官，也是首位華裔女性行政官。前兩位華裔分別是李偉良（Bill Lee）與李孟賢。

朱嘉文的先生是舊金山消防員許為明，二人育有一女。（朱嘉文提供）
朱嘉文的先生是舊金山消防員許為明，二人育有一女。（朱嘉文提供）

舊金山 提名 華裔

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