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挺華埠餐廳 舊金山190萬撥款初審通過

記者李晗／舊金山報導
金山撥款190萬元扶助華埠餐廳。（記者李晗 / 攝影）
金山撥款190萬元扶助華埠餐廳。（記者李晗 / 攝影）

舊金山華埠料將獲得190萬元的撥款，用於扶助華埠的餐廳行業，度過未來這幾個月的疫情難關。

1月13日，舊金山市議會的預算與財政委員會初審全票通過了這個撥款法案。法案將會在下周二（19日）議會加開的特別會議中，交由全體議員表決。若是通過後將即時生效。早前金山華埠有百年歷史的康年酒家（Far East）宣布結業，引起各界震驚，因此幫助華埠餐飲界的呼聲也逐漸高漲。

撥款法案由華埠選區的市議員佩斯金（Aaron Peskin）提出，獲得了議員安世輝（Ahsha Safai）、馬兆明、華頌善（Shamann Walton）三人的連署支持。

法案中寫明，這筆款項是用作華埠的餐廳和餐食服務企業（送餐）。目前華埠許多的送餐服務都是由非盈利機構SF New Deal負責，他們利用撥款在餐廳訂餐，然後送餐給華埠的弱勢群體，像是散房住戶、長者等等。這筆190萬元的撥款，也料將能夠延長SF New Deal的送餐服務，以及增加合作餐廳的數量，一方面能夠惠及更多華埠的居民，同時也能夠讓餐廳企業增加營收

想要了解與SF New Deal的合作詳情，可以撥打電話415-480-1185，或者電郵至：[email protected]

13日周三的市議會上，眾多華埠社區的活躍人士均有致電議會，參與公眾評論環節。前舊金山市議員、估值官鄧式美也有發言，支持這個撥款。

本來下周因為金恩紀念日（MLK Day）而沒有常規的議會開會。但是因為這個撥款法案的緊迫性，議會議長，同時也是這個撥款法案的連署人的華頌善將於1月19日加開一場特別會議審議此案。

華埠 舊金山 營收

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