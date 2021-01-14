「給加州人一個家」 AB-71提案大公司增稅 為遊民安家

加州遊民問題日益嚴重，邱信福等人提出的AB-71提案，希望利潤在500萬以上的大公司恢復歷史稅率，每年征稅24億，以緩解遊民問題。（記者劉先進／攝影）

加州 眾議員里瓦斯（Luz Rivas）、邱信福（David Chiu）、布魯（Richard Bloom），屋崙 市長薛麗比、洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）等人13日聯合舉行線上記者會，支持名為「給加州人一個家」（Bring California Home Act）的AB-71提案，希望利潤 在500萬元以上的大公司恢復以前的稅率，每年為加州增加稅收24億元，以緩解遊民問題。

AB-71提案將把大型企業的稅率，從8.84%提高到9.6%，回到1980年的水準。金融機構稅率將從10.84%提高到11.6%。還將增加公司在海外賺取利潤的稅收。總統川普2017年的減稅政策減少了這部分稅收。若稅率有變化，將影響所有在加州開展業務的大公司，而不僅僅是總部設在加州的公司。

每年幫數萬人找到住所

提案發起人之一里瓦斯表示，加州雖然是世界第五大經濟體，但每四個美國遊民中，就有一個居住在加州。這意味著在任何一個夜晚，包括兒童在內的15萬多加州人無家可歸。還有1000多人因為疫情而處於遊民的邊緣。而AB-71提案可以堵塞企業稅收漏洞，對利潤在500萬元或以上的企業，恢復歷史稅率，每年產生24億元收入。相關持續投資，每年可幫助2萬8000名處於無家可歸邊緣的人，獲得可負擔公寓或租金援助。同時，每年有2萬5000人和家庭可獲得安全的庇護所，4萬3000人將能夠搬進永久性住房，超過5萬人可在提案實施後的第一年獲得額外服務，例如就業支持。這些資金幫地方政府實施應對遊民的計畫和方案。

邱信福也是提案發起人之一。他表示，減少遊民的戰略中包括問責制。為了獲得資金，加州須首先分析其無家可歸者的支出，並找出差距和漏洞。州府將要求接受資金的市、縣或持續照顧機構，設置具體的效益結果，以證明確實在減少遊民問題。任何受資助的實體，需要報告如何支出資金、在為多少人提供服務、採取了哪些措施來促進種族和性別平等。立法者還須提供激勵措施和收集數據，向那些提供新的地方資金和改進數據系統、解決遊民問題的地方政府，提供額外資金。州政府將定期進行審計，並評估地方政府的進展。加州人口中非裔比率不到7%，但州內近40%的遊民是非裔。提案將重點解決遊民計畫中的種族平等問題。

薛麗比：加州經濟增收234億

薛麗比說，AB-71提案是首個提供足夠資源、可以永久結束遊民問題的提案。結束無家可歸問題，不僅是正確和和符合道德的事情，也是最有價值的投資，會對加州經濟發展有好的影響。提案將創造更多的可負擔住房，推動最脆弱的群體就業，估計將為加州經濟帶來234億的收入，並創造超過13萬7000個新的建築工作崗位。

薛麗比表示，屋崙市府計畫利用提案撥款，重點預防邊緣人士成為遊民，建設永久性可負擔住房。提案要求10%的資金用於幫助年輕遊民。薛麗比說，這將使屋崙改善年輕人的住房選擇。