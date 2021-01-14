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灣區確診新增5058例 添87死

編譯組／灣區13日電

根據舊金山紀事報（Chronicle）統計，灣區13日新冠肺炎單日新增確診病例共5058例，包括聖他克拉拉縣2319例，阿拉米達縣897例，康曲柯士達縣509例，聖馬刁縣465例，舊金山255例，蘇拉諾縣335例，馬連縣92例，納巴縣62例。蘇諾瑪縣13日未通報病例。

灣區13日新冠肺炎新增87人死亡，包括聖他克拉拉縣67人，阿拉米達縣13人，康曲柯士達縣3人，蘇拉諾縣2人，馬連縣1人，納巴縣1人。

截至13日下午5時，灣區累計確診數為31萬7339例，死亡3165例，加州累計確診數為283萬8678例，死亡3萬1675例，全美累計確診數為2307萬1056例，死亡38萬4634例。

以下是灣區各縣13日的病例統計：

聖他克拉拉縣，8萬7045（1011死）

阿拉米達縣，6萬2943（776死）

康曲柯士達縣，4萬9082（395死）

聖馬刁縣，2萬9664（268死）

舊金山，2萬7255（235死）

蘇拉諾縣，2萬3889（105死）

蘇諾瑪縣，2萬1627（219死）

馬連縣，8890（118死）

納巴縣，6942（38死）

灣區 舊金山 新冠肺炎

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