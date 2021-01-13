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金山撥款6200萬元 紓困商戶

記者李晗／舊金山報導
布里德在華埠餐廳消費，支持商戶。（市長辦提供）
布里德在華埠餐廳消費，支持商戶。（市長辦提供）

舊金山不少商鋪都在疫情之中被迫關門，因此要求政府施予援助的呼聲也越來越高。舊金山官方在1月12日宣佈，將撥款6200萬元，補助本地的商戶們渡過疫情難關。

目前具體的申請補助的細節仍未公佈，相關的信息屆時都會在市府經濟與勞動力發展辦公室的網站（oewd.org/covid19）上披露，民眾可以上網查詢。

舊金山市長布里德（London Breed）在一份聲明中強調，舊金山已經失去了很多的小商業，而這個補助計畫能夠在未來的數月中幫助商戶們渡過難關，同時等待疫苗的接種逐步擴大之後，舊金山就能夠開始經濟重啟。

補助計畫分為無需償還的紓困金（Relief Grants），以及零利率或者是低息貸款（Loan Program）兩項。紓困金部分有1240萬元，將會為合資格的商戶們提供5000至2萬元不等的補助金。金額的大小標準取決於商戶在2020年2月時的員工數量。

此前華埠商戶一直要求市政府撥款補助。這個紓困金的項目對於華埠商戶們而言申請時將會有優勢。因為這個項目將會支持由少數族裔（有色人種）、女性、歷史悠久的商業，以及受到「居家令」直接衝擊的商業。同時在市府的新聞稿中也提及了這個項目將會支持「高需求的社區」（high need neighborhood），但是並未有指明是否包含華埠，或者其他華裔聚居區（日落區、肖化區、訪谷區、列治文區等）。

另外無息和低息貸款的部分則有5000萬元。舊金山的商戶們最高可以申請25萬元的貸款。

此外，新上任的華裔市議員陳詩敏在議會中推出自己的首個立法，其中就有包括幫助小商業的部分。她的立法將會擴大全市的「老字號」（Legacy Business）項目，將會對於在商業街道上有15年以上的歷史的店鋪加以「老字號」的認定。獲得認定的商鋪，將可以獲得更多的資源協助，包括遭到商業逼遷時的法律援助。

舊金山 紓困金 華埠

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