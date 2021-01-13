加大系統 計畫秋季重開 恢復面對面上課
加大系統總校長德雷克（Michael Drake）本周宣布，加大計畫在今年秋季恢復主要的面對面課程。這意味著包括灣區柏克萊加大在內的全系統10所學校將要重開面授課程。柏加大則表示，將要求校內所有人定期檢測新冠病毒。
加州大學11日宣布，計畫從2021年秋季開始，在加大系統內恢復以面授為主的教學方式，讓已被錄取的新生和在校學生以及他們的家人在疫情的不確定性中提前瞭解學校目標。
加大的聲明說，隨著強大的研究進展和學生、工作人員及教師陸續接種疫苗，加大正準備在今年秋季歡迎學生回到校園中來，同時對所有關鍵的預防工作保持警惕，並繼續優先考慮大學社區的健康和福祉。
總校長德雷克說，他與10位加州大學校長協商後決定重開。在繼續監測疫情發展的同時，學校認真規畫安全的回歸面授課程。「目前的預測帶來了希望，在秋季，學生可以享受更正常的校內學習和體驗。」
聲明說，儘管條件不斷變化，但加大深知儘早傳達恢復面授課程計畫的重要性，因為可保持靈活機動，確保學生、家庭獲得最新資訊，以決定入學、住房和大學生活的其他方面。秋季重開的具體計畫，包括額外的安全措施和開課日期，將由加州大學各個校區自行公布，因為他們將繼續與當地公共衛生機構密切協調，並遵循當地和州的所有衛生準則。
柏加大校長克里斯（Carol Christ）和執行副校長兼教務長阿里維薩托斯（A. Paul Alivisatos）在官網表示，消息令人振奮，代表著所有人在艱難和充滿挑戰的時期結束時的曙光。加大向大家保證，將朝著這個目標前進，將著眼於一直以來的首要任務，保護校園社區成員的健康和安全。
克里斯表示，將繼續大力鼓勵預防措施，並將要求校內所有人定期進行新冠病毒測試。學校預計，從現在到秋季學期開始，疫苗將在校園和社區更廣泛地接種，這將進一步防止疾病傳播。而學校也將繼續與當地公共衛生部門密切配合，在其指導下開展防疫工作。
克里斯說，學校知道這個消息很可能會引起人們的質疑和關注，同時也會帶來謹慎的樂觀情緒。最終的學校恢復肯定會是一個「新」常態。管理團隊將在接下來的幾周和幾個月內繼續努力解決各種問題，也將隨時向校園社區通報最新的情況。
上一則
灣區科技業大老 臧大化肺腺癌病逝
下一則
FB留言