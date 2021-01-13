加大系統 計畫秋季重開 恢復面對面上課

加州預計在今年秋季重開主要的面對面課程。因為疫情，目前柏克萊加大校園內人流稀少。（記者劉先進／攝影）

加大系統總校長德雷克（Michael Drake）本周宣布，加大計畫在今年秋季恢復主要的面對面課程。這意味著包括灣區柏克萊加大在內的全系統10所學校將要重開面授課程。柏加大則表示，將要求校內所有人定期檢測新冠病毒。

加州大學 11日宣布，計畫從2021年秋季開始，在加大系統內恢復以面授為主的教學方式，讓已被錄取的新生和在校學生以及他們的家人在疫情 的不確定性中提前瞭解學校目標。

加大的聲明說，隨著強大的研究進展和學生、工作人員及教師陸續接種疫苗 ，加大正準備在今年秋季歡迎學生回到校園中來，同時對所有關鍵的預防工作保持警惕，並繼續優先考慮大學社區的健康和福祉。

總校長德雷克說，他與10位加州大學校長協商後決定重開。在繼續監測疫情發展的同時，學校認真規畫安全的回歸面授課程。「目前的預測帶來了希望，在秋季，學生可以享受更正常的校內學習和體驗。」

聲明說，儘管條件不斷變化，但加大深知儘早傳達恢復面授課程計畫的重要性，因為可保持靈活機動，確保學生、家庭獲得最新資訊，以決定入學、住房和大學生活的其他方面。秋季重開的具體計畫，包括額外的安全措施和開課日期，將由加州大學各個校區自行公布，因為他們將繼續與當地公共衛生機構密切協調，並遵循當地和州的所有衛生準則。

柏加大校長克里斯（Carol Christ）和執行副校長兼教務長阿里維薩托斯（A. Paul Alivisatos）在官網表示，消息令人振奮，代表著所有人在艱難和充滿挑戰的時期結束時的曙光。加大向大家保證，將朝著這個目標前進，將著眼於一直以來的首要任務，保護校園社區成員的健康和安全。

克里斯表示，將繼續大力鼓勵預防措施，並將要求校內所有人定期進行新冠病毒測試。學校預計，從現在到秋季學期開始，疫苗將在校園和社區更廣泛地接種，這將進一步防止疾病傳播。而學校也將繼續與當地公共衛生部門密切配合，在其指導下開展防疫工作。

克里斯說，學校知道這個消息很可能會引起人們的質疑和關注，同時也會帶來謹慎的樂觀情緒。最終的學校恢復肯定會是一個「新」常態。管理團隊將在接下來的幾周和幾個月內繼續努力解決各種問題，也將隨時向校園社區通報最新的情況。