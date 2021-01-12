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灣區科技業大老 臧大化肺腺癌病逝

記者李榮／灣區報導
重量級科技人臧大化因肺線癌過世。（本報檔案照片，記者李榮攝影）
重量級科技人臧大化因肺線癌過世。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

灣區科技業大老、知名創投臧大化，傳出於1月11日於家中因肺腺癌過世。臧大化是公認的半導體專家、也是橡子園創投的合夥人，不僅自己帶領公司上市，也加橡子園發展成優秀的科技風險投資管理公司。另外他也非常深入支持社區，長期支持欣欣教育基金會、並大力支持抗日戰爭史實維護會等組織。

1942年生的臧大化祖籍遼寧，是灣區公認的成功科技人、創投，也是慈善家。他成長於台灣，高中唸的是師大附中，後來高中還沒畢業就隨父親到日本，在日本完成高中學業。他大學先就讀日本千葉大學，後來又轉學到美國，先是讀印第安納理工大學，之後再轉到楊百翰大學（Brigham Young University）拿到電機學士。到了灣區後，又在聖他克拉拉大學拿到電機碩士。

早期臧大化從事磁盤控制器研發，之後轉到IC晶片領域，2000年前後轉而跨足創投。臧大化也是知名高檔餐廳亞歷山大牛排館的大股東。

臧大化過往受訪時回憶，自己是1968年時到矽谷。當時灣區雖已經有英特爾、IBM、HP等公司，但很多地方還是果園。一路走來，晃眼已經50多年過去，看到矽谷一波又一波的科技興起，從半導體、物聯網、社群媒體，一路到人工智慧。他堅信矽谷的成功是完善生態系統所打造的寶地，「人才在這裡，錢在這裡，別的地方很難學的。」

臧大化也是欣欣教育基金會的靈魂人物之一。2001年在當時欣欣理事長祖炳民及東北鄕長的力邀下，臧大化加入欣欣教育基金會，擔任會長一職。欣欣教育基金會在臧大化的推動與發展下，欣欣教育基金會從建校20所，到2004年共建169所學校的規模，其中臧大化與妻子呂建琳就一共捐了15所學校。

2005年時，臧大化擔任欣欣教育基金會理事長一職，並且擴大理事會組織。到目前為止，欣欣教育基金會在中國22個省及自治區共建了350所學校。為讓欣欣教育基金會永續發展，在臧大化的努力下，欣欣教育基金會也成立了「永續基金」，臧大化自己捐出他所投資的股票給永續基金。2018年，臧大化理事長卸下了欣欣理事長的職務，交棒给丁永慶。臧大化擔任名譽理事長，繼續支持欣欣教育基金會。

教育 灣區 矽谷

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