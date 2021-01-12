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美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

加州居家令 灣區等3個地區無限期延長

編譯組／沙加緬度12日電
加州大型球場和停車場將設置疫苗接種站，以加快疫苗接種速度。（美聯社）
加州大型球場和停車場將設置疫苗接種站，以加快疫苗接種速度。（美聯社）

加州衛生廳廳長加利（Mark Ghaly）12日在簡報會上證實，加州三個地區的居家令將無限期延長。

這三個將無限期延長居家令的地區是灣區、南加州和聖荷昆谷（San Joaquin Valley），大沙加緬度地區因為疫情各指數趨緩，12日從居家令名單中被排除。加州州長紐森說：「我們看到，大沙加緬度地區包括加護病房空床率和確診率都開始趨緩，住院人數增長率也開始下降。因此，即刻起，我們解除大沙加緬度地區的居家令。」

解除居家令後的大沙加緬度區重回加州疫情分級制評估，這個制度視住院人數和傳染率決定重開限制。阿瑪多（Amador）、布特（Butte）、柯魯薩（Colusa）、艾爾杜拉多（El Dorado）、內華達（Nevada）、普萊賽（Placer）、普魯瑪斯（Plumas）、沙加緬度、沙特（Sutter）、宇洛（Yolo）和宇巴（Yuba）等縣重回紫色級別，阿爾平縣（Alpine）重回紅色級別，塞拉縣（Sierra）重回橙色級別。

川普政府12日呼籲，各州可開始讓65歲以上民眾或65歲以下有潛在健康問題的民眾接種疫苗。加利表示，州長紐森已經指示衛生官員開會評估聯邦建議，結果將於24小時內公布。

數據顯示，加州已收到將近250萬劑疫苗，目前僅使用了78萬4000劑。官員承認，加州疫苗接種速度比承諾的要慢，建議如果疫苗即將過期或第一優先級別1A群體的接種需求降低，各地衛生局和醫療機構可開始為下一優先級別1B的民眾施打疫苗。1B的民眾包括75歲和75歲以上的民眾，以及從事教育、托兒、緊急救難服務、食品業和農業的民眾。

加州大規模疫苗接種工作本周即將開始，洛杉磯和聖地牙哥球場，以及佛萊斯諾和沙加緬度的露天廣場都將設置大型疫苗接種站，會有數千名醫護人員在那裡為民眾施打疫苗。此外，各城市也會將大型停車場改為接種站，以加快疫苗接種速度。

加州死亡新冠肺炎的人數11日突破3萬大關，加利稱，這是一個令人難過的里程碑。數據顯示，加州上周末死亡人數高達1163人。

不過，加利指出，加州新冠住院人數的增長率開始降低，過去14天為5.5%，他說：「上一次增長率這麼低的時間是在10月底。」加護病房住院人數的增長率則為10.6%。

加利強調，留在家中、戴口罩、保持社交距離這些事項，現在比任何時候都要重要。他說：「我們尚未走出危機。」

加州衛生廳廳長加利證實，加州三區的居家令將無限期延長。（電視新聞截圖）
加州衛生廳廳長加利證實，加州三區的居家令將無限期延長。（電視新聞截圖）

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