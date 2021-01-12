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聖馬刁設「得來速」打疫苗 加快接種速度

記者黃少華／聖馬刁市報導
一線醫護人員率先接種新冠疫苗。（記者黃少華／攝影）
一線醫護人員率先接種新冠疫苗。（記者黃少華／攝影）

從1月11日下午1時起，位於聖馬刁市1346 Saratoga Drive的聖馬刁縣活動中心開設了一家診所，以「得來速」（Drive-Thru）方式，向醫護人員和弱勢居民提供莫德納（Moderna）新冠疫苗注射服務。

診所每周的開放時間是：周一下午1時至5時，周二至周六上午9時至下午5時。

根據加州疫苗分發指南第1A階段的規定，符合條件的人士將可以前往接種新冠疫苗。這一階段包括以下人群：在醫療健保機構或長者護理機構工作的人員（包括非臨床工作人員），以及療養院（nursing homes）、安養院（assisted living facilities）與其它長期護理機構的長者或弱勢居民。

聖馬刁縣縣議會議長卡內帕（David Canepa）表示：「這是我長久以來聽到的最好消息，說明冬天的黑暗日子很快就會過去。」

全縣約3萬8000名衛生健保工作者和1萬2000名長者護理機構居民，將會受益。

卡內帕的政策顧問席爾瓦法布（Bill Silverfarb）指出，到目前為止，大約有1萬2000人已經從聖馬刁縣政府獲得接種新冠疫苗2萬2000劑。這還不包括私營醫療系統中的員工，比如有單獨疫苗分配體系的凱瑟醫療機構（Kaiser Permanente）或薩特醫療（Sutter Health）。他說，只要有可用的疫苗劑量，「得來速」診所就有望繼續運營下去。

兩劑莫德納新冠疫苗之間的接種間隔大約是28天。接種者可以在同一個診所接種。

有興趣在聖馬刁縣活動中心診所接種新冠疫苗的人士，必須在線填寫一份表格以確認接種資格。更多報名和預約資訊將在資格確認後提供。

有關有關第1A階段接種新冠疫苗資格的更多資訊，公眾可瀏覽網頁https://www.smchealth.org/sites/main/files/file-attachments/phase_1a_guidelines_for_san_mateo_1.4.20.pdf?1609970737。

有關資格證明的表格，公眾可登錄以下網頁下載：https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Nfb6DU2gzEin422hrwiD-S6Nu8Fm05tAlD6PWRPnVIxUQ0NYMUYyRFlaUUxFSE5DSzlLSEQxVEw4RyQlQCN0PWcu。

疫苗 健保 加州

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