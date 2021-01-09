灣區加護病床剩3% 州衛生廳：居家令無限期延長

加州衛生廳9日公布全加州5大地區的加護病床情況，灣區加護病床已跌至只有3%，因此灣區10縣(包括聖他克魯茲縣），居家令無限期延長，直至病床回升為止。圖為州衛生廳長加利。(Getty Images)

加州 衛生廳9日公布加州5大地區的加護病床數量，其中灣區 的加護病床已跌至只有3%，因此目前實施的居家令必須無限期延長，直至病床數量回升至15%以上，才能取消居家令。

截至8日為止，除了「灣區」的加護病床只有3%，其餘的4個地區情況是：「南加」和「中谷」都是0%，大沙加緬度地區是6.4%，因此都必須延長居家令；只有「北加」的病床在15%以上，所以無須實施居家令。

州衛生廳劃分的「灣區」，除了灣區9縣，還包括了聖荷西 以南的取本尼度縣、聖他克魯茲縣、以及蒙特瑞縣；12個縣的加護病床因為減少至只有3%，因此全部都要延長居家令。

州衛生廳為各地區做四周的病床評估，因此新年過後的未來兩三周灣區的新增確診病例最為重要，但以目前灣區每天的確診數都在4000例以上的情況看，未來數周的情況難以樂觀，病床很難回降至15%以下。

灣區人口最多的南灣聖他克拉拉縣，10月中時平均每天確診只是100例，但至今已增加了10倍，平均每天1000例；每1000確診病例中，約有100人須住院，使醫院的壓力大大增加。

聖他克拉拉縣8日的加護病床仍有6%，但全縣192萬人口只有25張加護病床的空缺。聖縣目前的急診救護車，如要將病人送進急診室，等候時間已延長至1小時。

按照原有時間表，灣區各縣原可在8日取消居家令，但因為加護病床繼續減少，因此居家令只能無限期延長；聖荷西居民范杜(Thao Pham)對CBS電視說，因為灣區的居家令短期都沒有取消的可能，他因此不能為未來的生活作規畫，只能過一天算一天。