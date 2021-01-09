紐森下令加快施打 加州未來1周 百萬人接種

紐森說，將會加快加州的疫苗接種，未來1周將可為100萬加州人接種。(Getty Images)

截至8日，超過200萬劑的疫苗已運抵加州 ，但截至7日只有25%已經使用，至8日疫苗的使用率只增至29%。8日這天有6.57萬人接種疫苗，累計則共65.2萬人已經接種。換言之，截至8日，在已運抵加的疫苗中，仍有140萬劑沒有使用。

為什麼接種的速度這麼慢？一方面，無數老人院的高危長者卻一直在等候，另方面已注射了第一劑的首批醫護人員，也仍在等候第二劑，卻不知什麼時候才能注射第二劑，專家說不注射第二劑，則不能確保平安。

州長紐森說，為了加快接種，未來10天，他的目標是要為100萬加州人注射疫苗，亦即在下周結束時，完成這個目標。

對於為什麼接種會如此緩慢？紐森解釋說，疫苗都在倉庫或在加州各地的運送途中，這種情況也實在難以解釋，他的加快接種速度，主要是讓各地提供疫苗的醫療系統和健保 系統，可以更彈性地處理和分配疫苗，包括讓不同階段為不同的人接種，這些規定都會可以變得靈活一點。

他說，疫苗運抵加州，都送到醫療系統和健保系統，它們才是主要的疫苗提供單位。以去年的流感疫苗 來說，各縣衛生局只負責發放10%的流感疫苗，醫療系統和健保系統則負責90%的疫苗發放。

由於加州疫情嚴重，紐森與另外七個州的州長聯名去信給聯邦衛生部，要求聯邦加快發放給加州的疫苗。

將於本月20日就職的拜登總統8日宣布，他就職後將會立即將聯邦政府還未發放的疫苗全部釋出，讓各州可加快接種。

史丹福大學專門研究聯邦政府發放疫苗的教授沙洛蒙(Dr. Joshua Salomon)說，拜登的發放政策是一個正確方向；因為至今為止，川普政府只發放了全部疫苗的一半，聯邦政府愈早發放餘下疫苗就愈好，那些等著注射第二劑的醫護，將可在加州釋出疫苗後的兩三周，就可以接種。

現在加州仍有140萬劑疫苗沒有使用，若聯邦政府釋出剩餘疫苗，會否讓加州疫苗的積壓量增加，卻仍然只能緩慢地讓民眾接種？沙洛蒙說，這是一個嚴重問題，包括紐森政府和各地醫療系統和健保系統，必須找到快速接種的辦法。