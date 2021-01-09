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創新高 加州單日695病歿 醫師憂：面臨感染海嘯

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創新高 加州單日695病歿 醫師憂：面臨感染海嘯

編譯組／美聯社9日電
州長紐森在網上呼籲加州人留在家裡，減少病毒傳播。(Getty Images)
州長紐森在網上呼籲加州人留在家裡，減少病毒傳播。(Getty Images)

加州8日的24小時內，共有695人死因染疫而死亡，再次打破加州單日的死亡紀錄。截至8日，全加州已有2萬9238人死亡，單是由6日至8日三天，加州就有1700人病歿。除了死亡人數，全加州8日有2.2萬人住院，加州衛生廳的研究模型估計，到1月30日全加州的死亡人數將達到3.6萬。

加州醫院協會總裁柯爾(Carmela Coyle)說，造成眼前確診病例大增，主要是感恩節假期大量人出遊和聚會；而聖誕和新年假期人們的聚會預計將造成另一輪確診病例飆升浪潮，這波浪潮估計在未來1周至10天出現，這次可能比感恩節後的浪潮更嚴重，可能不只是浪潮，而是一次「感染海嘯」，海嘯可能維持至2月。

中加州聖路易奧比斯波縣的聖約翰地區醫院的加護病床已全部使用，附近的范杜拉縣的急診室都擠滿染疫的病人，醫院護士艾維拉(Yesenia Avila)說，她本周的一次值班之內，就有三人病歿，每有一人去世，她就祈禱一次；「我做護士22年，從未遇到這種情況，我現在真的很害怕，我擔心我的孩子...。」

8日這天，全加州單日新增4萬9423確診病例，加州累計確診病例已增至264萬；8日全加州已有2萬9238人死亡，州衛生廳估計，到本月31日，全加州死亡人數將增至3.6萬人。

加州過去一周平均每天新增確診4萬2340例，平均每天411人死亡；由12月31日到1月8日，共有4天的死亡人數都在500人以上。在8日的695死之中，洛杉磯縣占了318人，其次是聖地牙哥縣和聖伯納汀諾縣，分別有33死和32死。灣區九縣，7日共88人死亡，8日再有54人死亡；截至8日，灣區九縣累計死亡共2892人。

加州 灣區 洛杉磯

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