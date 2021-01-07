金州勇士隊格林 斥責衝入國會的人是恐怖分子

比賽前，雙方球員單膝跪地，抗議川普支持者暴力衝擊華盛頓國會大廈。（記者劉先進 ／攝影）

金州勇士 6日晚主場以101比108不敵西區豪強洛杉磯快艇，兩連勝終止。前兩場手感滾燙的柯瑞 17中5，三分球只有6中1，拿到13分4籃板5助攻，維金斯( Andrew Wiggins )12中8入賬19分3助攻。

胡巴（Kelly Oubre, Jr.）三分6中0得到8分5籃板，新秀懷斯曼( James Wiseman ) 10分，格林4分6籃板6助攻。快艇的喬治（Paul George）、倫納德（Kawhi Leonard）合計砍下42分。

本場主打防守大戰，快艇瘋狂包夾柯瑞，利用側翼防守資源的雄厚，來包夾柯瑞，限制他的出手機會。他首節6中1。勇士也兇狠給出身體對抗。但正如格林所說，勇士防守不錯，進攻需要做的更好。雙方命中率都不超過46%。三分球方面，勇士30中8，命中率26.7%。而快艇34中11，32.4%。雙方都有抄截入賬，勇士比快艇多4次。

勇士第四節依靠維金斯和替補的發揮，一舉打出12比0的開局反超比數，快艇利用喬治三分、倫納德的中投和快攻扣籃回敬10比2領先。隨後柯瑞突破得分，但倫納德先突破試圖扣籃造成格林一級惡意犯規，兩罰全中後，快艇擁有球權，他繼續突破造犯規，再次罰球。最終快艇依靠三分跳投鎖定勝局。

維金斯賽後說，他覺得當晚有很多積極的因素，大家都在移動球，每個人都在觸球，在防守上也在攻擊對方，每場比賽都在建立化學反應，大家都在進步。

除了比賽本身，川普支持者不滿選舉結果，暴力衝擊華盛頓國會大樓，造成死傷，創造美國 民主百年歷史上黑暗一頁，也成為場外話題。比賽前奏國歌時，雙方球員單膝跪地抗議。

賽後格林也提及這次騷亂。他表示，華盛頓發生的事情很荒謬。看看執法部門的反應，以及參與其中的人的反應，令人費解。「在和平抗議時，可以看到國民警衛隊站在同樣的台階上，而現在看到恐怖襲擊卻沒有國民警衛隊出馬？這件事告訴你，這個國家一直以來都是如此，什麼都沒有改變。」

格林認為，衝擊國會大廈的不是抗議者，而是恐怖分子。他們破門而入，將腳放在眾議院議長的桌子上。「請不要叫他們抗議者。當國民警衛隊站在同樣的臺階上，非裔和棕色皮膚的民眾，吶喊著要公平對待，這才是抗議者。」