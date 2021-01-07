紐森批川粉暴亂 憂心加州安全 取消疫情簡報

數以千計的川普支持者，6日在國會山莊外示威，與警方對峙，部分人衝破警方防線，闖入國會大樓，進入議事大廳和部分議員的辦公室。(Getty Images)

加州 州長紐森6日譴責川普 支持者在國會山莊造成的暴亂，斥責這是對民主制度的直接攻擊；他取消了下午2時的例行疫情發布會，他說是為了他辦公室人員的安全。

紐森說：「和平的示威是民主制度的重要一環，但今天國會山莊的騷亂是對民主制度的直接攻擊。」

他解釋說，取消發布會，是為州長辦公室員工的安全考慮。州府沙加緬度這一天也有示威，但人數比華府少得多；華府的示威者有數千人，他們都是川普的支持者，先在白宮門外集會，並聽取川普的演講和煽動，然後遊行到國會山莊，與警察對峙，部分人衝破警方防線，闖進國會大樓，進行破壞。事後證實，暴徒用化學品對付警察，還有一名女子，被人開槍擊中，因此死亡。

紐森說，他也為加州的黨團安全而擔心，「不應有人因為代表加州而受到人身安全的威脅；川普總統必須結束這個混亂的局面，並立即展開和平的權力轉移。」

眾院 議長波洛西和參院少數黨領袖舒默都發表了聲明，呼籲川普介入，立即停止暴亂；原來支持共和黨議員阻止國會確認拜登勝選的眾院少數黨領袖麥卡錫(代表加州)也表示，這種暴亂行為應立即停止。

灣區多名議員都發推文報平案，包括東灣的迪索尼爾(Mark DeSaulnier)、中半島的斯佩儀(Jackie Speier)、東灣的史瓦威爾(Eric Swalwell)，以及屋崙選區的芭芭拉李(Barbara Lee)。